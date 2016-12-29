Danimarka’dan charter müjdesi

SUNWEB şirketinin Billund, Kastrup ve Aalborg şehirlerinden düzenleyeceği charter uçuşlarının henüz takviminin belirlenmediğini söyleyen Dahaoğlu, “Bu çok sevindirici bir haber. Yaşadığımız olumsuzluklar içinde böyle güzel bir haberin gelmesi Alanya turizmcilerini oldukça sevindirdi. Umarım bu tip haberler ülkemizin geneline yayılır ve turizm eski günlerine geri döner” dedi. Danimarkalıların Alanya’yı mülk satın alarak da tercih ettiğini söyleyen Dahaoğlu, “Bu gelişme sadece turizmcileri değil, Alanya’dan mülk satın alan 4 bin 200 civarındaki Danimarkalıyı, esnafı, emlak ve inşaat sektörünü de yakından ilgilendiriyor” dedi.