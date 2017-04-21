'Cumhuriyetin kazanımlarını korumalıyız'

'23 NİSAN Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı' nedeniyle yazılı bir açıklama yapan Özbaş, şu ifadeleri kullandı:

"Bu gün (23 Nisan) ulusumuzun 600 yıllık saltanat yönetimini terk ettiği, kendi seçtiği temsilcileri aracılığı ile kendisini yönetmeye başladığı, halkın egemenliğinin sembolü olan Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin (TBMM) açıldığı, Ulu Önder Atatürk'ün çocuklarımıza bayram olarak hediye ettiği gün. 23 Nisan 1920’de açılan TBMM, hem Kurtuluş Savaşı’nın yönetildiği merkez, hem de egemenliğin kayıtsız şartsız millete ait olduğunun göstergesi. Kurtuluş Savaşı başarıldığı zaman bağımsız bir Türk Devleti kurulacaktı. Ümmet toplumundan çağdaş, laik, bir toplum yaratılacak, Türk milleti milletler ailesinin eşit ve saygın bir üyesi olacaktı. Nitekim de öyle oldu. 23 Nisan bizim için hem yeni Türk devletinin temellerinin atıldığı, sömürgeci devletlere karşı milli mücadelenin verildiği ve modern Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşuna giden yolun açıldığı bir gün. Günümüzde içinde bulunduğumuz duruma baktığımız zaman, cumhuriyetin değerini ve laik, çağdaş cumhuriyetin önemini daha iyi anlıyoruz. Geçirdiğimiz 97 yılı çok iyi değerlendirip, cumhuriyetin kazanımlarını gözümüz gibi korumalıyız. ADD olarak, bu kazanımlarımızı sonuna kadar koruma azim ve kararlılığımızı tüm kamuoyu ile paylaşıyoruz. Büyük Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün başlattığı Türk aydınlanma devriminin sürdürülmesini, Türk ulusunun ekonomik, sosyal, kültürel, eğitimsel düzeyinin yükseltilmesinin ulusal egemenliğin gerçek anlamda sağlanmasının tartışmasız koşulları olduğu inancı ile yüzlerinde gülücüklerin, kalplerinde sevgi ve umut çiçeklerinin hiç solmamasını temenni ettiğimiz, bunun için büyük gayret sarf ettiğimiz bütün çocuklarımızın ve Türk ulusunun '23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı 97’nci yılını kutluyor, başta Büyük Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, ilk meclisin kurucu üyelerini, ülkemizin bağımsızlığı ve egemenliği uğrunda canlarını feda eden bütün şehitlerimizi saygı ve minnetle anıyoruz" dedi.