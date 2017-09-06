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‘Cumhurbaşkanına suikast girişimi’ davası tekrar başladı

15 Temmuz darbe girişiminde Marmaris’te Cumhurbaşkanına yönelik suikast girişimi ve 2 polisin şehit edilmesi ile ilgili Muğla 2’nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam eden dava tekrar başladı. Kurban Bayramı tatili nedeniyle ara verilen davada 2’si firari, 43’ü tutuklu 47 sanık yargılanıyor. Temmuz ayının ilk haftası başlayan duruşmalarda sanıklar esasa ilişkin savunmalarını yapıyor. 47 sanıklı davada esasa ilişkin savunma yapacak 10 sanık kaldı

‘Cumhurbaşkanına suikast girişimi’ davası tekrar başladı

15 Temmuz darbe girişiminde Marmaris’te Cumhurbaşkanına yönelik suikast girişimi ve 2 polisin şehit edilmesi ile ilgili Muğla 2’nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam eden dava tekrar başladı. Kurban Bayramı tatili nedeniyle ara verilen davada 2’si firari, 43’ü tutuklu 47 sanık yargılanıyor. Temmuz ayının ilk haftası başlayan duruşmalarda sanıklar esasa ilişkin savunmalarını yapıyor. 47 sanıklı davada esasa ilişkin savunma yapacak 10 sanık kaldı

06 Eylül 2017 Çarşamba 10:17
‘Cumhurbaşkanına suikast girişimi’ davası tekrar başladı
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KURBAN Bayramı öncesi yapılan son oturumda, sanıklardan Ali Sarıbey ve Haldun Gülmez’in telefonlarında ByLock tespit edilmişti. Sanıklar FETÖ’cü olmadıklarını iddia etmiş, dava sürecinde terör örgütünün gizli haberleşme sistemi ByLock ile ilgili savcılık tarafından mahkemeye yeni deliller sunulmuştu. Ali Sarıbey ve Haldun Gülmez’in ByLock bağlantılarının ortaya çıktığı yeni deliller ile ilgili sanıklara mahkeme tarafından ek süre tanınmıştı.
Yine sanıklardan avukatları bulunmayan ve henüz esasa ilişkin savunma yapmayan eski pilotlardan Davut Uçum, Murat Dağlı ve ‘Hero’ tişörtü ile gündeme gelen Gökhan Güçlü’ye Muğla Barosu tarafından atanan avukatlar tarafından 15 gün içinde esasa ilişkin savunmalarını hazırlamaları istendi.
Davanın önemli sanıklarından birisi olan ve ‘Yurtta Sulh Konseyi’ üyesi olduğu iddia edilen isimlerden Suikast timinin lideri eski Tuğgeneral Gökhan Şahin Sönmezateş ve ‘Ben darbe yaptım, fakat FETÖ’cü değilim’ diyen suikast timindeki Özel Kuvvetler lideri eski Binbaşı Şükrü Seymen esasa ilişkin savunma yapacak isimler arasında yer alıyor.

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Anahtar Kelimeler:
Kurban Bayramı15 TemmuzDarbeşehitSuikastBylock
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