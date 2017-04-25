Coral yarın GZP'ye geliyor

Yasin ARAZ

RUSYA, Ukrayna ve Polonya'dan Gazipaşa-Alanya Havalimanı'na (GZP) sefer düzenleyeceklerini Polonya'nın başkenti Varşova'da 24-26 Kasım 2016 tarihleri arasında düzenlenen TT Warsaw Fuarı'nda Yeni Alanya Gazetesi Muhabiri Yasin Araz aracılığıyla Alanya halkına ve turizmcisine ileten dünyaca ünlü seyahat firması Coral Travel, Pobeda'nın ardından yarın gerçekleştireceği uçuş ile Rusya'dan GZP'ye direkt uçuş gerçekleştiren ikinci firma olma unvanını alacak. Yarın saat 17.30'da inmesi planlanan uçak için ise tıpkı Pobeda gibi karşılama töreni gerçekleştirilecek. Su takı ve çeşitli ikramlarla karşılanacak uçağın tam dolu bir şekilde GZP'ye inmesi bekleniyor. Coral Travel yetkilileri, seferlerin sezon ilerledikçe yoğunlaşarak devam edeceğini belirttiler.