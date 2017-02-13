Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya 10°
Açık
GÜNDEM ASAYİŞ BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ YAŞAM TÜRKİYE DÜNYA ANTALYA ALANYA ANKET ADVERTORİAL
BIST
87988
ALTIN
146.019
DOLAR
3.6888
STERLIN
4.6135
EURO
3.9277
Haberini; çek gönder. İsminle yayınlayalım!
13 Şubat 2017 Pazartesi - Günlük Burç Yorumu
13 Şubat Günlük Burç Yorumu
13 Şubat 2017 Alanya - Antalya Hava Durumu
13 Şubat 2017 Alanya -...
Rahim ağzı kanserinde erken teşhis uyarısı
Rahim ağzı kanserinde erken teşhis...
Flaş Haber
GZP'ye fırtına engeli
Kapat

Çöpte duyulan saat sesi bomba sanıldı

Caddeyi trafiğe kapatan polis çöp konteynırını didik didik aradı

Çöpte duyulan saat sesi bomba sanıldı

Caddeyi trafiğe kapatan polis çöp konteynırını didik didik aradı

13 Şubat 2017 Pazartesi 11:41
Çöpte duyulan saat sesi bomba sanıldı
banner404

AYDIN'IN Efeler ilçesinde “Çöpten saat sesi geliyor” ihbarını üzerine caddeyi trafiğe kapatarak çöğ konteynırını didik didik aradı. Çöpte ne bombaya ne de bir saate rastlanılamadı. Olay, saat 10.00 sıralarında Efeler ilçesi Cumhuriyet Mahallesi Vali Konağı Caddesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; 115 Polis İmdat hattını arayan bir kişi cadde üzerinde bulunan çöp konteynırından saat sesi duyulduğu yönünde ihbarda bulundu. Dolu çöp konteynırının Aydın Askerlik Alma Daire Başkanlığı ile her gün binlerce kişinin ziyaret ettiği alışveriş merkezinin ortasında bulunması nedeniyle cadde polis ekipleri tarafından tamamen araç ve yaya trafiğine kapatıldı.

Özel kıyafetiyle çöp konteynırını uzaktan kontrol eden bomba imha uzmanı, her hangi bir saat sesi duyulmamasına rağmen çöpü tamamen boşalttı. Atılan çöpleri didik didik arayan bomba uzamanının yaptığı çalışmalarda ne bombaya ne de herhangi bir nesneye rastlanılmadı. Çevrede toplanan kalabalık bombacının çalışmalarını meraklı gözlerle izledi. Çöpte bir olumsuzluğun tespit edilememesi üzerine yol yeniden trafiğe açıldı.

banner355
Anahtar Kelimeler:
AydınCopSaat SesiBomba
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
5 kişinin yaşadığı ev kül oldu 
5 kişinin yaşadığı ev kül oldu 
Atatürk Havaalanı'nda ele geçirildi
Atatürk Havaalanı'nda ele geçirildi
İçişleri Bakanlığı: 250 operasyonda 520 kişi gözaltına alındı
İçişleri Bakanlığı: 250 operasyonda 520 kişi gözaltına alındı

banner418

banner407

banner449

English Russian

banner419

banner381

banner344

banner386

banner349

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Yeni Alanya Gazetesi. ALANYANIN HABER SİTESİ, DİM MEDYA, ALANYA NEWS.

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 513 17 55

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Pro Medya Web Professionals