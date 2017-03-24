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Çöp konteynerlerini çalan hırsızlar suçüstü yakalandı

Çöp konteynerlerine dadana hırsızlar polis ve zabıtanın operasyonuyla yakalandı. Hırsızlık anı güvenlik kameraları tarafından görüntülendi

Çöp konteynerlerini çalan hırsızlar suçüstü yakalandı

Çöp konteynerlerine dadana hırsızlar polis ve zabıtanın operasyonuyla yakalandı. Hırsızlık anı güvenlik kameraları tarafından görüntülendi

24 Mart 2017 Cuma 10:59
Çöp konteynerlerini çalan hırsızlar suçüstü yakalandı
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ESENYURT'TA son günlerde çöp konteynerlerinin çalınması üzerine Esenyurt Belediyesi ekipleri ve polis harekete geçti. 60 çöp konteyneri hırsızlar tarafından çalındığını belirleyen ekipler, çevrede bulunan güvenlik kameralarını inceledi. Yapılan inceleme sonrası hırsızların çöp konteynerlerini kamyona yükleyip kaçtıkları belirlendi.
Esenyurt Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler yaklaşık 6 ay izini sürdükleri hırsızların çaldıkları çöp konteynerlerini Avcılar Yeşilkent Mahallesi’nde bulunan bir hurda deposunda parçaladıklarını tespit etti. Hurda dükkanına Avcılar Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler ve Avcılar ve Esenyurt Belediyesine bağlı zabıta ekipleri tarafından operasyon düzenlendi. Operasyonda 60 çöp konteynerinin işlenmek üzere parçalandığı ve kamyonlara yüklendiği belirlendi. Hurda dükkanında bulunan İlyas Y. ve yanında çalışan işçiler gözaltına alındı. Hırsızların piyasa değeri 600 TL olan konteynerleri hurda olarak 15 TL’ye sattıkları öğrenildi.
Öte yandan hırsızlık anları ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde hırsızların yol kenarında bulunan çöp konteynerlerini soğukkanlı bir şekilde kamyonete yüklemesi dikkat çekiyor.

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Anahtar Kelimeler:
çöp Konteynerleri HırsızlığıEsenyurtEsenyurt Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğüİstanbul
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