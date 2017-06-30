Çöl sıcağı manzarası... Bir taraf boş kaldı

METEOROLOJİ Genel Müdürlüğünün uyarlarının ardından İstanbul’da termometreler bugün 40 dereceyi gösterdi. Kavurucu sıcaklardan bunalan vatandaşlar çareyi gölgeliklerde serinlemekte buldu. Beyoğlu Taksim İstiklal Caddesi’nde ise sıcak nedeniyle vatandaşların gölgede yürümesi ilginç bir görüntü oluşturdu. Öğle saatlerinde güneşin en tepeye çıkmasıyla birlikte caddenin bir tarafında güneş, diğer tarafında ise gölge oluştu. Caddede yürüyen vatandaşlar da bir tarafı tercih edince, caddenin öteki tarafı boşaldı.Gölge olması sebebiyle Ahmet Çalışkan, “Caddenin sol tarafı gölge olduğu için buradan yürüyorum. Çünkü diğer taraf güneş ve sıcak. Herkes bu şekilde yapıyor” dedi. İbrahim Köksel ise, “Sıcaklık çok yüksek, yürürken mümkünse gölgeyi tercih ediyorum. Çünkü caddenin diğer tarafı çok sıcak, sürekli bu şekilde yapıyorum” ifadelerini kullandı.