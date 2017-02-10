banner433
Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya 14°
Parçalı bulutlu
GÜNDEM ASAYİŞ BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ YAŞAM TÜRKİYE DÜNYA ANTALYA ALANYA ANKET ADVERTORİAL
BIST
88797
ALTIN
145.003
DOLAR
3.6835
STERLIN
4.5952
EURO
3.9190
Haberini; çek gönder. İsminle yayınlayalım!
Whatsapp'tan bir güvenlik önlemi daha!
Whatsapp'tan bir güvenlik önlemi daha!
Diş eti kanamaları hafife alınmamalı
Diş eti kanamaları hafife alınmamalı
WhatsApp bundan sonra çok daha güvenli!
WhatsApp bundan sonra çok daha...
Flaş Haber
Alanya'da şok! 6 yeni ihraç
Kapat

 Çocuk tacizcisi sapığa meydan dayağı

12 yaşındaki kız çocuğunu sosyal medyadan taciz edip, buluşmaya çağırdığı söylenen 35 yaşındaki İ.G., öfkeli kalabalık tarafından linç edilmek istendi.

 Çocuk tacizcisi sapığa meydan dayağı

12 yaşındaki kız çocuğunu sosyal medyadan taciz edip, buluşmaya çağırdığı söylenen 35 yaşındaki İ.G., öfkeli kalabalık tarafından linç edilmek istendi.

10 Şubat 2017 Cuma 11:56
 Çocuk tacizcisi sapığa meydan dayağı
banner404

MANİSA'DAKİ bir hidrolik makine ve kalıp fabrikasında işçi olarak çalışan İ.G., 12 yaşındaki ismi açıklanmayan bir kız çocuğuyla sosyal paylaşım sitesi üzerinden yazışmaya başladı.

ANNE FARK EDİP YAZIŞMALARI KENDİSİ YAPTI
Durumu fark eden annesi, kızının yerine iki gün boyunca İ.G. ile yazıştı. İ.G., Akıncılar Mahallesi'ndeki 'Cafe Sera' isimli parkta buluşma teklif etti. Küçük kızın annesi de teklifi kabul etti

KARŞISINDA ANNE-BABAYI GÖRÜNCE KAÇTI
Buluşma noktasına giden İ.G., karşısında çocuğun anne ve babasını görünce kaçmaya başladı. Ancak, İ.G., çevredekilerin de yardımıyla yakalandı. Öfkeli kalabalığın tekme, tokat dövdüğü İ.G., olay yerine sevk edilen polis ekipleri tarafından kurtarıldı. O anlar ise bazı kişiler tarafından cep telefonunun kamerasıyla görüntülendi. Yazıştığı kişinin çocuk olduğunu bilmediğini öne süren İ.G., hastanede sağlık kontrolünden geçirildikten sonra ifadesine başvurulmak üzere polis merkezine götürüldü.

banner355
Anahtar Kelimeler:
çocuk TaciziTacizciManisaTokatSağlık
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İntihar eden yaşlı çiftin oğullarının son mesajı şok etti
İntihar eden yaşlı çiftin oğullarının son mesajı şok etti
Büyük skandal ortaya çıktı! Bu parayı 'kızım ölsün' diye vermedim 
Büyük skandal ortaya çıktı! Bu parayı 'kızım ölsün' diye vermedim 
Ünlü baklavacıya müebbet hapis cezası…
Ünlü baklavacıya müebbet hapis cezası…

banner418

banner407

banner449

English Russian

banner419

banner381

banner344

banner386

banner349

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Yeni Alanya Gazetesi. ALANYANIN HABER SİTESİ, DİM MEDYA, ALANYA NEWS.

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 513 17 55

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Pro Medya Web Professionals