Çocuğunun gözü önünde darp edilen baba adalet bekliyor

GEÇEN yıl ağustos ayında meydana gelen olayda inşaat sektöründe çalışan 45 yaşındaki Cem Erzurum, bir müddet önce aynı apartmanda oturan karşı komşusu kadın ile üst komşuları arasındaki kavgayı ayırdı. Ancak üst komşuları, tartışmada taraf olduğu gerekçesiyle Cem Erzurum'a tavır aldı. 1 gün sonra Cem Erzurum, üst kattaki komşusu ile kapıda karşılaştı. Önce zanlılardan birisi kendisine omuz attı. 10 yaşındaki kızı Cansın ile markete giden Cem Erzurum, tam marketten çıkarken önce 3 kişi kendisine saldırdı. Olaya şahitlik eden küçük kız da yere düştü. Yerlerde de tekmelenen bir çocuk babası Cem Erzurum, market çalışanlarının yardımıyla kurtuldu. Erzurum, komşusu olan bu kişilerden şikayetçi olmasıyla savcılık soruşturma başlattı.İddiaya göre geçen sene Haziran ayında yaşadığı kızıyla beraber apartmandan çıktığı sırada, S.K, S.K, ve E.K ile Cem Erzurum’a sözlü olarak sataştı. Zanlılar tartışma sonrası, yanına aldıkları diğer zanlılarla Erzurum ve kızını alışveriş yaptıkları market önünde darp etti. Olay sonrası hastaneye giderek rapor alan Erzurum, yaşadığı travma sebebiyle evini taşımak zorunda kaldı. Erzurum şahısların kendisini ölümle tehdit ettiğini ileri sürdü.3 sanık hakkında Bursa 21. Asliye Ceza Mahkemesi’nde ‘basit yaralama’ ve ‘birden fazla kişi ile tehdit’ suçlarından 5 yıla kadar hapis talebiyle dava açıldı. Duruşmaya eşi Gül Erzurum ile birlikte gelen Cem Erzurum, mahkemeye güvendiklerini ve adalet istediklerini ifade etti. Cem Erzurum, “Yaklaşık 1 yıl önce talihsiz bir olay yaşadık ve iş mahkemeye taşındı. Savcı şahitlerin tekrar dinlenmesine ve olayla ilgili görüntülerin izlenmesini kabul etti. Davada 3 kişi ifade verdi. Türk adaletine güveniyoruz. Olayın takipçisi olacağız” dedi.Sanıklar ise, kendilerine küfür ve hakaret edildiğini iddia etti. Duruşma, eksik evrakların tamamlanması ve şahitlerin dinlenmesi için ileri bir tarihe ertelendi.