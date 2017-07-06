CNN Türk canlı yayında ilginç anlar: Hande sen bilirsin

"CUMHURBAŞKANI son dönemde çok sık giyiniyor" diyen Deniz Zeyrek, Hande Fırat'a "Erdoğan terzisini mi değiştirdi, sen bilirsin Hande?" diye sordu.
15 Temmuz darbe girişimi sırasında Erdoğan'ı 'facetime' ile CNN Türk canlı yayınına çıkaran Hande Fırat'ın Saray'a ve AKP'ye yakınlığı, Zeyrek'in bu sorusu ile de bir kez daha teyit edildi.
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