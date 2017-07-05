Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya 36°
açık
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU
BIST
100970
ALTIN
140.988
DOLAR
3.5863
STERLIN
4.6221
EURO
4.0677
Haberini; çek gönder. İsminle yayınlayalım!
Her gün bir elma zayıflatıyor
Her gün bir elma zayıflatıyor
8 yaşındaki oğlunu iple bağladı, üzerine su döktü ve...
8 yaşındaki oğlunu iple bağladı,...
Kalp çarpıntısının tek nedeni heyecan değil!
Kalp çarpıntısının tek nedeni heyecan...

Cipsin içinden çıktı... 2 santim

Adana'da iki kardeşin aldığı cips poşetinin içinden 2 santim boyunda vida çıktı. Aile firmaya dava açmaya hazırlanıyor

Cipsin içinden çıktı... 2 santim

Adana'da iki kardeşin aldığı cips poşetinin içinden 2 santim boyunda vida çıktı. Aile firmaya dava açmaya hazırlanıyor

05 Temmuz 2017 Çarşamba 11:03
Cipsin içinden çıktı... 2 santim
banner404

ALINAN bilgiye göre, Çukurova ilçesinde yaşayan ev kadını Ayşegül Bilir, kayınvalidesine gezmeye giderken bakkaldan çocuklara birkaç paket cips alıp, Bilir Tufan (7) ve Melike Bilir (10) isimli çocuklarıyla kayınvalidesine geldi. Çocuklar burada cipsin bir paketini açıp yemeye başladı. Anne Bilir de paketin içinden cips aldığı sırada Bilir, paketin içinde 2 santimetre makine vidası olduğunu fark etti. Hemen paketi çocukların elinden alıp cips yememeleri konusunda da uyaran Bilir, çocukların zehirlenmemesi için de yoğurt verdi. Daha sonra yetkilileri arayan Ayşegül Bilir, cips paketinin içinden vida çıktığını söyledi. Birkaç gün sora Bilir ailesine gelen bir yetkili tutanak karşılığında vidayı incelemek üzere aldı.
"ÇOCUKLARIMIN PSİKOLOJİSİ BOZULDU'

Aradan 10 gün geçmesine rağmen hala firmanın dönüş yapmadığını belirten Bilir, "Sonuç ne oldu hiç bilmiyoruz. Ürünü teslim alan kişi vidanın kendi makinelerine ait olduğunu belirtti ama yine de kendi laboratuvarlarında vidanın inceleceğini söyledi. Bir avukatımız var ve dava açmayı görüşüyoruz" dedi.Cipsin içinden vida çıkmasının çocukları etkilediğine dikkat çeken Bilir şöyle devam etti:"O gün vidanın çıkmasının ardından ürünleri kapattım kaldırdım. Akşamında bir mide bulantısı ve ateş oldu ama ben pek önemsemedim. Büyük bir paket değil sonuçta 119 gramlık bir paketti. Sadece yarısı yenmişti ve gıda zehirlenmesine gidecek kadar bir şey olmadı, hafif derecede hissettik, onu da yoğurt ve ayran vererek geçiştirdik. Çocuklar, 'bir daha o firmanın cipsini alıp yemeyiz' diyorlar, şu an korkuyorlar. Bir çekingenlik var cips yerken ve benim oğlum hiçbir şekilde 'o cipsi yemem' diyor. O cipsi yedikten sonra 'hadi ben ölürsem' diyor. Psikolojik olarak etkilenmiş durumda. Acı olan, cipsi oyun oynamak için sürekli alırlar ama şu an ikisi de çekiniyorlar."Melike Bilir ise cips yemeye çekindiğini ve korktuğunu anlatarak, "Cipsi seviyordum ama artık yemek istemiyorum. Vidayı annem gördü, görmese yerdik" diye konuştu. Firma yetkililerinden aileye yapılan bildirimde, cips paketinin içine vidanın nasıl girdiğinin araştırıldığını, sonradan mı koyulduğu paketlenme aşamasında mı girdiğinin tespitine çalışıldığının söylendiği öğrenildi.

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

banner355
Anahtar Kelimeler:
CipsAdanaVida
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Otomobil alt geçide uçtu: 3 ölü, 5 yaralı
Otomobil alt geçide uçtu: 3 ölü, 5 yaralı
Kendall Jenner'dan sırt reklamı!
Kendall Jenner'dan sırt reklamı!
Bitkisel üretim destek ödemelerinde süre uzatımı
Bitkisel üretim destek ödemelerinde süre uzatımı

banner452

banner418

banner457

banner449

English Russian

banner459

banner381

banner344

banner386

banner349

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Yeni Alanya Gazetesi. ALANYANIN HABER SİTESİ, DİM MEDYA, ALANYA NEWS.

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 513 17 55

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Pro Medya Web Professionals