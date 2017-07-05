Cipsin içinden çıktı... 2 santim

ALINAN bilgiye göre, Çukurova ilçesinde yaşayan ev kadını Ayşegül Bilir, kayınvalidesine gezmeye giderken bakkaldan çocuklara birkaç paket cips alıp, Bilir Tufan (7) ve Melike Bilir (10) isimli çocuklarıyla kayınvalidesine geldi. Çocuklar burada cipsin bir paketini açıp yemeye başladı. Anne Bilir de paketin içinden cips aldığı sırada Bilir, paketin içinde 2 santimetre makine vidası olduğunu fark etti. Hemen paketi çocukların elinden alıp cips yememeleri konusunda da uyaran Bilir, çocukların zehirlenmemesi için de yoğurt verdi. Daha sonra yetkilileri arayan Ayşegül Bilir, cips paketinin içinden vida çıktığını söyledi. Birkaç gün sora Bilir ailesine gelen bir yetkili tutanak karşılığında vidayı incelemek üzere aldı.

"ÇOCUKLARIMIN PSİKOLOJİSİ BOZULDU'

Aradan 10 gün geçmesine rağmen hala firmanın dönüş yapmadığını belirten Bilir, "Sonuç ne oldu hiç bilmiyoruz. Ürünü teslim alan kişi vidanın kendi makinelerine ait olduğunu belirtti ama yine de kendi laboratuvarlarında vidanın inceleceğini söyledi. Bir avukatımız var ve dava açmayı görüşüyoruz" dedi.Cipsin içinden vida çıkmasının çocukları etkilediğine dikkat çeken Bilir şöyle devam etti:"O gün vidanın çıkmasının ardından ürünleri kapattım kaldırdım. Akşamında bir mide bulantısı ve ateş oldu ama ben pek önemsemedim. Büyük bir paket değil sonuçta 119 gramlık bir paketti. Sadece yarısı yenmişti ve gıda zehirlenmesine gidecek kadar bir şey olmadı, hafif derecede hissettik, onu da yoğurt ve ayran vererek geçiştirdik. Çocuklar, 'bir daha o firmanın cipsini alıp yemeyiz' diyorlar, şu an korkuyorlar. Bir çekingenlik var cips yerken ve benim oğlum hiçbir şekilde 'o cipsi yemem' diyor. O cipsi yedikten sonra 'hadi ben ölürsem' diyor. Psikolojik olarak etkilenmiş durumda. Acı olan, cipsi oyun oynamak için sürekli alırlar ama şu an ikisi de çekiniyorlar."Melike Bilir ise cips yemeye çekindiğini ve korktuğunu anlatarak, "Cipsi seviyordum ama artık yemek istemiyorum. Vidayı annem gördü, görmese yerdik" diye konuştu. Firma yetkililerinden aileye yapılan bildirimde, cips paketinin içine vidanın nasıl girdiğinin araştırıldığını, sonradan mı koyulduğu paketlenme aşamasında mı girdiğinin tespitine çalışıldığının söylendiği öğrenildi.