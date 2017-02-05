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Çipli yoğunluk

Gazipaşa'da yeni çipli kimlik kartları için başvurular tüm hızıyla devam ediyor. Çipli kimlik kartı için 2 Ocak 2017 tarihinden itibaren başvuruların alınmaya başlanmasıyla birlikte, vatandaşlar Gazipaşa Nüfus Müdürlüğü’ne akın etmeye başladı

Çipli yoğunluk

Gazipaşa'da yeni çipli kimlik kartları için başvurular tüm hızıyla devam ediyor. Çipli kimlik kartı için 2 Ocak 2017 tarihinden itibaren başvuruların alınmaya başlanmasıyla birlikte, vatandaşlar Gazipaşa Nüfus Müdürlüğü’ne akın etmeye başladı

05 Şubat 2017 Pazar 21:03
Çipli yoğunluk
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RANDEVULU ya da randevu almadan Gazipaşa Nüfus Müdürlüğü’ne giden vatandaşlar, gerekli işlemleri tamamlayıp evraklarını görevli memura teslim ediyor. Günde ortalama 20 işlem yapılırken, bir adet İşlem Kayıt Masası olduğu için aşırı yoğunluk yaşanıyor. Gazipaşa Nüfus Müdürlüğü'nde yapılan başvurular 1.450'yi bulurken, görevli personel ise vatandaşın yeni kimliklerini temin edebilmeleri için yoğun mesai harcıyor. Hazırlanan yeni çipli kimlik kartları ise PTT kargo aracılığıyla başvuru sahibinin adresine gönderiliyor. 2 Ocak Pazartesi gününden itibaren çipli kimlik kartları için başvuruların başladığını belirten Gazipaşa Nüfus Müdürü Gülay Erkün, "Şu ana kadar 1.450 kişi çipli kimlik kartı sahibi oldu. Başvurularımız aralıksız devam ediyor. Nüfus Müdürlüğü'nde diğer işlerin de aksamaması için ilk aşamada belli sayıda vatandaşa randevu veriyoruz. Dağıttığımız çipli kimlik kartları anında aktif hale geliyor. Vatandaştan ricamız, işlem yapan personelin kendilerine yaptıkları uyarı doğrultusunda hareket ederek yardımcı olmalarını istiyoruz. Vatandaşın çipli kimlik kartları alabilmesi için 2019 yılına kadar süresi var. Bu süre içerisinde 1 biyometrik fotoğrafla gelen vatandaşa çipli kimlik kartlarını veriyoruz. Çipli kimlik kartlarını alan vatandaşa hayırlı olsun" dedi.
İŞLEMLER NASIL GERÇEKLEŞİYOR?
Başvuran vatandaşın T.C. kimlik numarası görevli personel tarafından sistemden sorgulanarak kimlik veya kimlik belgesi yerine geçen fotoğraflı belge isteniyor. Ardından kişinin son 6 ay içerisinde çekilmiş ICAO standartlarına uygun biyometrik fotoğraf başvuru sırasında nüfus memuruna teslim ediliyor. Biyometrik veri olarak vatandaşlardan, hem sağ hem sol elden parmak izi, parmak damar izi, el ayası damar izi alınıyor. Görevli personel, başvuran vatandaştan tarafından 16 TL tahsis ediliyor. Doğum nedeniyle düzenlenmiş kartlar için bir ay içerisinde başvuru yapıldığında ise herhangi bir ücret tahsis edilmiyor. Yurtdışında yaşayan vatandaşlar ise başvurularını dış temsilciliklere yapacaklar. Yeni kimlik, başvuruda verilen adrese PTT Kargo tarafından teslim ediliyor. 15 yaşını tamamlamamış çocuklar çipli kimliğe velileriyle başvurabiliyor.
İNTERNETTEN YA DA TELEFONDAN RANDEVU
İnternet üzerinden randevu almak isteyenler https://ekimlikrandevu.nvi.gov.tr adresi üzerinden ya da Çağrı Merkezi (199) aracılığıyla randevu alınarak veya randevusuz olarak nüfus müdürlüklerine, yurtdışında ise dış temsilciliklere yapılıyor.

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Anahtar Kelimeler:
GazipaşaCİPLİGazipaşa Nüfus Müdürlüğü’
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