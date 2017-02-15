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Cinsel istismarla suçlanan okul müdürü serbest bırakıldı

Bir lisede 100 erkeğe cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınan okul müdürü S.K., savcılık sorgusunun ardından serbest bırakıldı.

Cinsel istismarla suçlanan okul müdürü serbest bırakıldı

Bir lisede 100 erkeğe cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınan okul müdürü S.K., savcılık sorgusunun ardından serbest bırakıldı.

15 Şubat 2017 Çarşamba 09:31
Cinsel istismarla suçlanan okul müdürü serbest bırakıldı
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ANKARA Haymana’da bir lisede 100 öğrenciye cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla suçlanan okul müdürü S.K., Haymana İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından ifadesi alınmak üzere çağrıldı. Emniyetteki ifadesinin ardından Haymana Adalet Sarayı'na getirilen S.K.’ya destek veren bir grup vatandaş, “Hocam sana iftira atanlar, bu adaletin önüne çıkacaklar” şeklinde slogan attı.
Okul Müdürü S.K., savcıya verdiği ifadenin ardından adli kontrol şartıyla serbest kaldı. S.K.’nın avukatı Murat Çelebi, yaptığı açıklamada yargı sürecinin devam ettiği ve müvekkili ile ilgili atılan iddiaların asılsız olduğunu vurguladı. Çelebi, “Bugün müvekkilim buraya telefonla davet edildi ve kendisi geldi. Gerekli ifadeleri verdik. Olayın bir iftira olduğu apaçık ortada, soruşturma devam ediyor. Bununla ilgili soruşturma sonunda bu iftirayı atanlar hakkında gerekli tüm hukuki süreci başlatacağız” dedi.
 

“Böylesi çirkin bir olay hiç yaşanmadı”

Haymana eski Belediye Başkanı Hacı Aysu olayla ilgili yaptığı açıklamada, “Bu olay ilçemizde asla yaşanmamış ve 100 kişi ne cinsel istismara uğramış, ne de böyle bir şikayette bulunmuş. Yurtta kalan tüm öğrenciler bugün imza kampanyası başlatmış. Madem böyle bir şey var, niçin imza kampanyası başlatılsın? Öğrenciler tacizci bir öğretmeni başlarında isterler mi? Bu çirkin iftirayı atanlar ve haberi yapanlara sesleniyorum. Hangi vicdanınıza bu kadar çirkin bir olayı sığdırdınız?” şeklinde konuştu.
Cinsel istismara konu olan S.K.’nın geri dönmesi için başlatılan imza kampanyasında, 200'ü aşkın öğrenci destek verirken, bu sayı esnaf ve vatandaşlarla birlikte bini aştı.
Haymanalı vatandaşlar, adliyeden çıkan S.K.’yı eşi ve çocuklarıyla birlikte lokantaya götürdü. 
 

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Anahtar Kelimeler:
HaymanaOkul MüdürüSamsun
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