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Çinli devden flaş açıklama! Türkiye'de...

Huawei Türkiye Araştırma ve Geliştirme Merkezi Direktörü Wu Lianqing ``İlerleyen süreçte özellikle Türkiye ve Avrupa bölgesine odaklanarak büyümeye devam edeceğiz`` dedi.

Çinli devden flaş açıklama! Türkiye'de...

Huawei Türkiye Araştırma ve Geliştirme Merkezi Direktörü Wu Lianqing ``İlerleyen süreçte özellikle Türkiye ve Avrupa bölgesine odaklanarak büyümeye devam edeceğiz`` dedi.

29 Aralık 2016 Perşembe 14:22
Çinli devden flaş açıklama! Türkiye'de...
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HUAWEİ Türkiye Araştırma ve Geliştirme Merkezi (Ar-Ge)  Direktörü Wu Lianqing, Türkiye'deki Ar-Ge merkezlerine şu ana kadar 120 milyon  dolardan fazla yatırım yaptıklarını belirterek, "Hali hazırda 400'den fazla  nitelikli Türk mühendisi istihdam ediyoruz, 2017 sonuna kadar bu sayıyı 450'nin  üzerine çıkarmak istiyoruz. İlerleyen süreçte özellikle Türkiye ve Avrupa  bölgesine odaklanarak büyümeye devam edeceğiz." dedi.Huawei Türkiye Ar-Ge Merkezi Direktörü Wu Lianqing, Türkiye'deki GSM  operatörlerinin yetkilileri ve akademisyenlerin katılımı ile gerçekleştirilen  toplantıda, şirketin Türkiye'deki faaliyetleri paylaşıldı.

Wu Lianqing, 2010 yılında faaliyetlerine başlayan merkezin son 6 yıl  performansına ilişkin bilgi vererek, Türkiye'deki merkezde yazılım ve inovasyon  üzerine yoğunlaştıklarını söyledi. Türkiye'deki operatörler ve üniversitelerle  olan iş birlikleri ile çalışmalardan bahseden Wu Lianqing, şunları kaydetti:

"2010'dan beri Türkiye'deki Ar-Ge merkezimize 120 milyon dolardan  fazla yatırım yaparak sürekli büyüme gösterdik. Hali hazırda 400’den fazla  nitelikli Türk mühendisi istihdam ediyoruz. 2017 yılı sonuna kadar bu sayıyı  450’nin üzerine çıkarmak istiyoruz. İlerleyen süreçte özellikle Türkiye ve Avrupa  bölgesine odaklanarak büyümeye devam edeceğiz. 2017 yılında yatırımlarımıza devam  edeceğiz. Huawei olarak Türkiye'nin 2023 planlarına uygun olarak ülkeye katkıda  bulunma planımız var.

Türkiye'deki merkezimizde 2016 yılında 30'dan fazla ülkeye, 82'den  fazla proje sağladık. Dünya çapında 16 Ar-Ge merkezimiz var. Türkiye'deki  merkezde Bilgi ve İletişim Teknolojileri (BİT) için yazılım ve yenilik üzerine  odaklandık. Merkezimiz BSS, Dijital Hizmetler, SmartCare ve 4,5G gibi alanlarda  ileri teknoloji bilişim çözümleri üretmek üzere 5 ürün alanına sahip. Huawei  Türkiye merkezi Çin dışında bulunan en büyük ikinci yazılım merkezi olup, Türkiye  ve Avrupa başta olmak üzere dünyanın pek çok bölgesinden en bilindik ve en büyük  telekomünikasyon operatörleri ile çalışıyor."

Wu Lianqing, aynı zamanda Türkiye'deki merkezin çok sıkı  gereksinimleri olan Alman ve İngiliz telekomünikasyon operatörlerine her zaman en  iyi çözümleri sunduğunu ve merkez tarafından sunulan Huawei ürün ve çözümlerinin  operatörlerce takdir edildiğini aktardı.

"Bu projelerin Türk mühendisler ile hazırlanıyor oluşu, Huawei'nin  Türkiye'nin mühendislik yeterliliğine ve Türkiye'nin dünya çapında saygınlığına  katkıda bulunuyor." diyen Wu Lianqing, merkezde yazılım mühendisliği ve  süreçlerini iyileştirmek için sürekli yatırım yaptıklarını söyledi.

Wu Lianqing merkezle, devrimsel nitelikte, dünya çapında ve son  teknolojileri sağlamak üzere Türk üniversiteleri ve Türk mühendisler arasında bir  köprü kurduklarını belirterek, "2016 yılında 20 proje üzerinden 14 üniversite ve  30 akademisyen ile iş birliği yaptık. 2017 yılında merkezde yapay zeka ve büyük  veri konularında üniversiteler ile iş birliğini güçlendireceğiz." diye konuştu.


 

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Anahtar Kelimeler:
çinÇinli DevdenHuaweiTürkiye Araştırma Ve Geliştirme Merkezi Direktörü Wu Lianqing
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