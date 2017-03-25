Cinayetten 1 yıl sonra flaş gelişme!

İSTANBUL Şişli’de tam 1 yıl önce, çöp atmak için çıktığı evinin önünde esrarengiz bir cinayete kurban giden ünlü dansçı Aynur Kanbur’la ilgili davada yeni gelişmeler ortaya çıktı. Kanbur’un öldürülmesinin ardından Cinayet Büro ekiplerinin başlattığı araştırmada, katil zanlısının Mecidiyeköy’deki metrobüs durağından geldiği saptanmıştı. Cinayetin ardından katil zanlısının ters yöne, Beşiktaş’taki otobüs duraklarına doğru yürüdüğü ve kayıplara karıştığı belirlendi.

Gazete Habertürk'ten Mustafa Şekeroğlu'nun haberine göre cinayet soruşturmasındaki görüntülerde, zanlının apartmana giriş ve çıkışı 4 dakika sürüyor. Olay yeri incelemesinde de dairesinin kapısında kurşun yağmuruna tutulan Kanbur’un saldırgandan kaçmaya çalıştığı anlaşıldı.

KIZININ ARKADAŞ ÇEVRESİNDEN

Cinayet sonrası Kanbur’un bağlantıları araştırıldı. Güvenlik kamerasından elde edilen katil zanlısının eşkâline uyan bir şüphelinin, Aynur Kanbur’un kızı Dilara Güngör’ün çevresinden bir kişi olduğu belirlendi. Cinayetten sonra Dilara Güngör’e “Başın sağ olsun” mesajı atan şüpheli, gözaltına alındı. Cinayetle bağlantısının olmadığını iddia eden, maddi delil bulunamadığı için ifadesinin ardından serbest bırakılan şüphelinin kimliğine ilişkin herhangi bir bilgi verilmedi.

Bu ifadenin ardından soruşturma genişletildi. Leyla Adalı, eski ‘Gazinocular Kralı’ Fahrettin Aslan’ın oğlu Sacit Aslan, Kanbur’un yakın arkadaşı oryantal Asena gibi önemli isimlerin yanı sıra son olarak Pınar Eliçe’nin ifadesi alındı. Devam eden soruşturmada, ünlü isimleri para karşılığında pazarladığı iddia edilen Ç.Ç.’nin de aralarında bulunduğu 70 kişi ifade verdi.

CEP TELEFONU TÜBİTAK’TA İNCELENECEK

Cinayet soruşturmasını yürüten polis, katilin ‘tanıdık’ olma ihtimali değerlendiriyor. Mecidiyeköy’den direkt eve gidip cinayeti işleyen zanlının, apartmana nasıl girdiği araştırılıyor. Katili tanıdığı için kapıyı açmış olabileceği düşünülen Kanbur’un cep telefonu da incelenmek üzere TÜBİ- TAK’a gönderildi. Soruşturma, bu incelemeden çıkacak sonuçlara göre yürütülecek.

KIZI YURTDIŞINA YERLEŞTİ

Cinayet ilgili soruşturma çok yönlü devam ederken, Aynur Kanbur’un 28 yaşındaki kızı Dilara Güngör’ün de yurtdışına yerleştiği öğrenildi. Cinayetten sonra “Çok tedirginim” diyen Dilara Güngör’ün 1 ay önce bir Avrupa ülkesine yerleşerek çalışmaya başladığı ortaya çıktı.