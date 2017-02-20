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Çınar'ı gören hemen bunu söylüyor! O bir aşk bebeği!

Alnında kalp şeklinde bir doğum lekesiyle dünyaya gelen Murat ve Ceyda Engin çiftinin 16 aylık bebekleri Çınar Engin, sosyal medyada ilgi odağı oldu

Çınar'ı gören hemen bunu söylüyor! O bir aşk bebeği!

Alnında kalp şeklinde bir doğum lekesiyle dünyaya gelen Murat ve Ceyda Engin çiftinin 16 aylık bebekleri Çınar Engin, sosyal medyada ilgi odağı oldu

20 Şubat 2017 Pazartesi 11:31
Çınar'ı gören hemen bunu söylüyor! O bir aşk bebeği!
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AİLESİ tarafından "Love baby" (aşk bebeği) ismiyle kısa bir süre önce sosyal medya hesabı açılan Çınar bebeğin şimdiden takipçileri bulunuyor.

Açıklama yapan Murat ve Ceyda Engin çifti, bebeklerinin kalp şeklindeki doğum lekesinin sadece Türkiye'de değil, dünyada da birçok kişinin ilgisini çektiğini anlattı.

Baba Engin, bebeklerinin doğum anında alnındaki kalp şeklindeki lekeyi hemşirelerin fark ettiğini anlatarak, "Yaklaşık 1 yaşına kadar şekli tam ortaya çıkmamıştı. Bir yaşından sonra çok daha belirgin bir kalp şeklini aldı. Biz dışarı çıktığımızda insanların gösterdiği sevgi... Gören insanlar hep doğum lekesinin Çınar'a çok yakıştığını söylediler. Doğum lekesi hikayesi oradan başladı. 'Aşk bebeği' olarak anıldı." dedi.

Bu süreçte doğum lekesi için doktora gittiklerini de söyleyen Engin, "Doktorumuz bize bunun aslında kılcal damarların incelmesinden kaynaklandığını, istenirse lazerle alınabilecek bir leke olduğunu ve bu şekliyle kabul edip etmediğimizi sordu. Biz 'kesinlikle bu şekliyle kabul ediyoruz' dedik. Çınar için herhangi bir rahatsızlık hissetmiyoruz, bu halinden de çok memnunuz." ifadelerini kullandı.

"Sosyal medyada herkes onu tanıyor"

Bebekleri Çınar'ın şu an 16 aylık olduğunu belirten Engin, "Sosyal medyada herkes onu tanıyor. Bir yerlere gittiğimiz zaman, onu tanıyor. Hoşumuza gidiyor." dedi.

Birkaç ay önce Çınar için de bir sosyal medya hesabı açtıklarını ifade eden Engin, "Çınar'ın Instagram hesabını kullanıyoruz. 'Love baby' (aşk bebeği) diye geçiyor. Şu an yeni hesabı. Yaklaşık 300-400 civarında takipçisi var. Aynı zamanda Çınar'ın farklı ağlarda paylaşılan fotoğrafları 100 binlere ulaşan beğeni alıyor. Bu da bizim hoşumuza gidiyor. Güzel bir anı olarak kalacağını düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.

Anne Ceyda Engin de bebeklerinin bu kadar tanınmasına yönelik duygularını, "Doğduğunda en başta çocuğumuz olduğu için elbette çok mutlu olduk. Sonra kalp lekesini görünce bizim için ilginç oldu. İlk defa böyle bir şeyle karşılaştık. Onun kalp lekesi olması da etraftakiler tarafından 'aşk bebeği' olarak adlandırıldı. Bu da bizim hoşumuza gitti." sözleri ile dile getirdi.

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Anahtar Kelimeler:
Aşk Bebeğiçınar
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