Çıkmayan yüzük parmağından etti!

MERKEZ Yakutiye İlçesi Hilalkent'te oturan Esengül Zengin, geçen yıl parmağına sıkışan yüzüğü çıkaramayınca önce Palandöken Devlet, ardından Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne başvurdu. Cihazın bozuk olduğu iddiası üzerine Zengin, bu kez Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Yakutiye Araştırma Hastanesi'ne gönderildi. Acil Servis'teki nöbetçi doktor, Zengin'in parmağındaki yüzüğü iple çıkarmaya çalıştı, başarısız olunca itfaiyeden yardım istedi. Kısa sürede Acil Servis'e gelen Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı itfaiye görevlileri, kadının parmağına sıkışan yüzüğü keserek çıkardı. Bu sırada canı yanan kadının yüzük takılı olan sağ elinde hasar oluştu ama iddiaya göre hiçbir müdahale yapılmadan evine yollandı.

O günde sonra altı kez cerrahi müdahale gören Esengül Zengin'e doktorlar parmağının kesilerek alınması gerektiğini, aksi takdirde diğer parmaklarının da zarar görebileceği bildirdiler.

'EKİP SELFİE ÇEKTİ'

Sağ elinin yüzük ve serçe parmağı içe doğru katlanan, diğer parmaklarını tam olarak kullanamayan Zengin, bunun üzerine 25 Ocak 2017 günü Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvurarak hem nöbetçi doktor hem de itfaiye görevlilerinden şikayşetçi oldu. Cumhuriyet Savcısına şikayetiyle ilgili ifade veren Esengül, geçen kış mevsiminde soğuklar nedeniyle elinin şiştiğini ve parmağındaki yüzüğü çıkaramayınca hastaneye başvurduğunu anlattı. Esengül Zengin şunları söyledi:

"Parmağımdaki yüzüğün çıkarılması için birkaç hastaneden sonra Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Yakutiye Araştırma Hastanesi Acil Servise gittim. Buradaki doktor yüzüğü iple çıkarmaya çalıştı ancak başaramadı. Bunun üzerine istememe rağmen doktor itfaiye ekibi çağırdı. Gelen itfaiyeciler parmağımdaki yüzüğü makine ile keserken canım çok acıdı. Yüzüğün çıkarılmasından sonra ekip benimle bir de selfie çektirdi. Ancak parmağımda kanama oldu. Doktor elimi sargı bezi ile sarıp beni gönderdi. Zamanla yüzük parmağımda incelme oldu ve kullanma kabiliyetini yitirdim. Altı kez ameliyat oldum. En sonunda doktorlar sağ eliminin yüzük parmağının kesilerek alınmasına karar verdi. Yoksa diğer parmaklarımı ve kolumu kaybedebilirmişim. Dört çocuğum var ve biri engelli. Onlarla ilgilenemez oldum. Doktor ve itfaiye personelinden şikayetçiyim.

MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT DAVASI AÇILDI

Müvekkili Esengül Zengin'in parmağını sıkıştırmasından dolayı gittiği hastanede kendisinin iradesi ve isteği dışında hastaneye itfaiye ekibinin çağrıldığını iddia eden avukat Erhan Topcu ise şikayetle ilgili şöyle konuştu:

"Doktordan sonra itfaiye ekibi de yüzüğü parmaktan çıkaramayınca kesmek zorunda kalmış. Ama olayda kullanılan metal kesme makinesi Zengin'in sinir ve kaslarını zedelemiş. Olaydan bir süre sonra parmak incelmeye ve işlevini yitirmeye başlamış. El cerrahları tarafından ameliyat edildi. Geçirdiği ameliyatlardan sonra diğer parmaklar da kesilecek konuma gelmiş. Şu an serçe ve yüzük parmağını kullanamıyor. Doktorlar yüzük parmağının kesilmesi gerektiğini aksi takdirde diğer parmaklar ve daha sonra kolunu kaybedebileceğini söyledi. Müvekkilimin biri zihinsel engelli 4 çocuğu bulunmakta. Annelik görevini yapamadığı gibi, herhangi bir işte de çalışamıyor. Cumhuriyet Başsavcılığına müracaat ettik. Doktor ve itfaiye erleri hakkında maddi ve manevi tazminat davası başlattık."