Cikcilli'de park sevinci

Haber: Alper KUTAY

MAHALLE ve kırsal alanlardaki mevcut parklarda ek ve tamiratların yapılmasının yanı sıra çocuklar için oyun alanlarına da ihtiyaç olan bölgelerde yeni oyun grupları kuruluyor. Alanya Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel’in talimatıyla şehirde çocuk oyun alanı olmayan mahalle bırakmamak için var gücüyle çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda Cikcilli Mahallesi 215 Sokak’ta yeşil alan içerisinde eskiyen çocuk parkı tamamen yenilenerek daha işlevsel hale getirildi. Kullanılmaz hale gelen park tamamen yenilenerek oturma alanları, kale konseptli çocuk oyun grubu, zıp zıp, salıncak ve yetişkinler için de dış mekân fitness spor aletleri konularak vatandaşın hizmetine sunuldu.