Çiftler bu yıl evlenmek için 07.07.2017 ve 15 Temmuz tarihini bekliyor

EVLİLİK günlerini özel bir tarihle taçlandırmak isteyen çiftler 05.05.2015, 06.06.2016 da olduğu gibi bu yıl da, Temmuz sıcaklarına aldırmayarak 07.07.2017 tarihinde evlenmek için sıraya girdi. Çankaya Belediyesi, yaşamlarının en anlamlı “evet”i için özel tarihi seçen 75 çifti, 07.07.2017 tarihinde evlendirecek.Temmuz'un ilgi gören bir başka günü de 17.07.2017 oldu. Bu tarihte evlenmek için başvuran Çankayalıların sayısı şimdiden 26'ya ulaştı. Temmuz'da evlenme taleplerinin yoğunlaştığı bir başka gün de 15 Temmuz oldu. Çankaya Belediyesi, 15 Temmuz Demokrasi Zaferi ve Şehitleri Anma Günü’nde 19 çiftin nikahını kıyacak. Önceki yıl aynı tarihte hain darbe girişiminin yaşandığı gün 36 çiftin nikahı kıyılmıştı. Günde ortalama on nikah kıyılan Çankaya Belediyesinde, bu rakam da Ramazan ayında azalıyor. 14 Şubat gibi özel günlerin yanı sıra ardışık ya da aynı rakamlardan oluşan tarihlerde nikah talebi artıyor. Nikahta daha çok hafta sonları tercih edilirken, bu durum özel tarihler söz konusu olunca değişiyor. Evlilik tarihinin kişilerin hayatında önemli bir yeri olması dolayısıyla özel günlere denk gelen tarihler tüm dünyada yoğun ilgi görüyor. Kimi çiftler, özel tarihlerde evlenmenin şans getireceğine inanırken, kimi de unutulmaz bir gün olması dolayısıyla tercih ediyor