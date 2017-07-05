CHP'den 'provokasyon' iddiası ile ilgili ilk açıklama

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Bülent Tezcan MYK sonrası açıklama yaptı. Tezcan; "Bölgede bir IŞİD operasyonu olduğu bilgisini aldık emniyet güçlerinden Ancak bunun bir rutin çalışma sonucu olduğunu öğrendik yani bu yürüyüşe dönük özel bir saldırı ya da planlamaya dayalı bir operasyon değilmiş. Emniyetin yaptığı açıklama bu. Rutin, emniyetin bölgedeki terör örgütlerine yönelik rutin çalışmasının bir parçası doğal olarak yürüyüş güzergahı buradan geçince emniyetin dikkati ve çabaları da belli noktalara daha fazla yoğunlaşıyor bu yararlı da bir şey. Bu çerçevede özel bir yürüyüşe dönük saldırı planı değil ama genel operasyonlar çerçevesinde yapılmış bir önlem bir operasyon olduğu bilgisini aldık. Bütün provokasyon girişimlerine karşı güvenli bir şekilde yürüyüşü tamamlayıp mitingi gerçekleştirmek istiyoruz.