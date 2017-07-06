CHP, Mitingine davet edilenleri açıkladı

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun CHP'li vekil Enis Berberoğlu'nun tutuklanmasından sonra başlattığı Adalet Yürüyüşü 9 Temmuz Pazar günü sona erecek. Kılıçdaroğlu yürüyüşün ardından Maltepe'de büyük bir mitingde konuşacak.Pazar günü için alınan önemleri CHP İl Başkanı Cemal Canpolat anlattı. Canpolat şöyle konuştu:Genel Başkanımız 7 Temmuz Cuma saat 09. 00'da Gebze'de yürüyüşe başlayacak. 11. 30'da Çayırova'dan geçerek İstanbul sınırlarıne giriş yapmış olacak. 8 Temmuz Cumartesi günü 07. 00'de yürüyüş başlayacak. Pendik'te öğlen morası gerçekleşecek. 8 Temmuz günü yürüyüş sonlanacaktır. Genel Başkanımız Kılıçdaroğlu'nun 9 Temmuz 17. 00'de Maltepe'de kendini bekleyen milyonlarla buluşacak.CHP İl Başkanlığı olarak şu ana kadar 11 bin STK'ya, meslek odası, siyasi parti ve derneklere davetiye gönderdik. Pazar günü sendikalar, meslek odaları, farklı dünya görüşlerine sahip adalet isteyen birçok siyasi parti burada olacaklarını teyit etti. DİSK, KESK'e bağlı yüzlerce yapı katılacak öte yandan ÖDP'den Saadet Partisi'ne kadar geniş bir yelpazede yalnızca adalet isteyen herkes burada olacak. İstanbul'da 958 mahalleden Maltepe'ye araç kaldıracağız, ulaşımla ilgili bütün tebdirlerimizi almış bulunmaktayız. Yaklaşık 3000 araç mahallelerden kalkacak. Bu alanda en az 1. 5 milyon yurttaşımız olacak, alana giriş 17. 00 itibarıyla başlayacak. Alanda deniz yolu dahil olmak üzere 4 farklı yerlerde arama noktaları olacak.Cemal Canpolat ayrıca o gün provokasyonu engellemek için her türlü önlemin alındığını söyledi, emniyete bu konuda teşekkür etti. Canpolat şöyle konuştu: Valilik ile her türlü koordinasyon içindeyiz, şu ana kadar hiçbir sorun yaşamadık.