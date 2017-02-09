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CHP'li Erdem esnafı dinledi

Antalya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (AESOB) tarafından olağan hale getirilen siyasi partilerin il başkanlarıyla buluşma programının son konuğu CHP Antalya İl Başkanı Mustafa Erdem oldu

CHP'li Erdem esnafı dinledi

Antalya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (AESOB) tarafından olağan hale getirilen siyasi partilerin il başkanlarıyla buluşma programının son konuğu CHP Antalya İl Başkanı Mustafa Erdem oldu

09 Şubat 2017 Perşembe 15:57
CHP'li Erdem esnafı dinledi
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AESOB binasında gerçekleştirilen toplantıya Kaş'tan Gazipaşa'ya kadar esnaf odalarının başkanları katıldı.  Toplantıya Alanya'dan Alanya Şoförler Odası Başkanı Ali Akkaya, Alanya Bakkallar ve Bayiler Odası Başkanı Velittin Yenialp, Alanya Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Nuri Demir, Alanya Mobilyacılar Odası Başkanı Hüseyin Alataş, Alanya Metal İşleri Odası Başkanı Kerim Taş, Alanya Pazarcılar Odası Başkanı Hasan Yiğit, Alanya Elektrikçiler, Elektronikçiler ve Sıhhi Tesisatçılar Odası Başkanı Tuğran Sağlamel de katıldılar. 
CHP'li Erdem, toplantıda referandum ve anayasa değişikliğiyle ilgili neden hayır denilmesi gerektiğiyle ilgili açıklamalarda bulundu. Erdem'e sonra esnaf odası başkanları tarafından Antalya genelinde CHP'li belediyelerle olan sorunlarla, çözüm önerileri iletildi. Toplantıda esnafın sorunları, ne yapmaları gerektiği, esnaf haritasının çıkarılması gerektiği, imitasyon ürünlerle ve defter tasdikiyle ilgili sorunlar da iletildi.

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Anahtar Kelimeler:
Antalya Esnaf Ve Sanatkarlar Odaları BirliğiAesobCHPMustafa Erdem
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