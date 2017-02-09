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Cezaevi firarisi jandarmadan kaçamadı 

Bir adreste gizlendiği belirlenen cezaevi firarisi jandarmanın düzenlediği operasyonla yakalandı.

Cezaevi firarisi jandarmadan kaçamadı 

Bir adreste gizlendiği belirlenen cezaevi firarisi jandarmanın düzenlediği operasyonla yakalandı.

09 Şubat 2017 Perşembe 11:08
Cezaevi firarisi jandarmadan kaçamadı 
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EDİNİLEN bilgiye göre; Aydın'da hırsızlık ve cezaevinden firar suçlarından aranmakta olan T.B’nin Kayran Mahallesi’nde M.Y. isimli şahsın evinde olduğu ihbarını alan Kuyucak İlçe Jandarma Komutanlığı asayiş timlerince operasyon yapıldı. Yapılan operasyon sonucu yakalanan T.B., sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak Nazilli E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi. 
 

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Anahtar Kelimeler:
CezaeviFirarAydın
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