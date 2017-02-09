Cezaevi firarisi jandarmadan kaçamadı 

EDİNİLEN bilgiye göre; Aydın'da hırsızlık ve cezaevinden firar suçlarından aranmakta olan T.B’nin Kayran Mahallesi’nde M.Y. isimli şahsın evinde olduğu ihbarını alan Kuyucak İlçe Jandarma Komutanlığı asayiş timlerince operasyon yapıldı. Yapılan operasyon sonucu yakalanan T.B., sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak Nazilli E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.

