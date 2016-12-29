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Çetinkaya ile Uysal hasret giderdi

Esnaf Odası Başkan Adayı Çetinkaya, ziyaret turuna kendi mahallesinin muhtarı Uysal ile devam etti

Çetinkaya ile Uysal hasret giderdi

Esnaf Odası Başkan Adayı Çetinkaya, ziyaret turuna kendi mahallesinin muhtarı Uysal ile devam etti

29 Aralık 2016 Perşembe 21:24
Çetinkaya ile Uysal hasret giderdi
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Haber: Alper KUTAY

ALANYA Esnaf ve Sanatkârlar Odası Başkan Adayı olacağı konuşulan butikçi Murat Çetinkaya, Sugözü Mahallesi Muhtarı Hasan Uysal'ı ziyaret edip görüş alışverişinde bulundu. Aslen Sugözü Mahallesi'nden olan ve esnaf ziyaretleri yaparak nabız yoklayan Çetinkaya, "Muhtar Uysal'ın çalışmaları takdire şayan" derken, Uysal ise yaptığı açıklamada, "Mahallemizin değerlerinden olan Murat Çetinkaya kardeşim ziyaretime geldi. Biraz güncel konulardan sohbet ettik. Allah ufkunu açık eylesin" dedi.

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Son Güncelleme: 29.12.2016 21:26
Anahtar Kelimeler:
Ziyaret TuruÇetinkayaEsnaf Odası Başkan Adayı Çetinkaya
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