Çetinkaya ile Uysal hasret giderdi

Haber: Alper KUTAY
ALANYA Esnaf ve Sanatkârlar Odası Başkan Adayı olacağı konuşulan butikçi Murat Çetinkaya, Sugözü Mahallesi Muhtarı Hasan Uysal'ı ziyaret edip görüş alışverişinde bulundu. Aslen Sugözü Mahallesi'nden olan ve esnaf ziyaretleri yaparak nabız yoklayan Çetinkaya, "Muhtar Uysal'ın çalışmaları takdire şayan" derken, Uysal ise yaptığı açıklamada, "Mahallemizin değerlerinden olan Murat Çetinkaya kardeşim ziyaretime geldi. Biraz güncel konulardan sohbet ettik. Allah ufkunu açık eylesin" dedi.