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'Çerçevesi olmayan plaka' için önemli karar

Kütahya Sulh Ceza Hakimliği araç sahipleri için emsal bir karara imza attı. Çerçevesiz plakaya verilen trafik cezası kaldırıldı

'Çerçevesi olmayan plaka' için önemli karar

Kütahya Sulh Ceza Hakimliği araç sahipleri için emsal bir karara imza attı. Çerçevesiz plakaya verilen trafik cezası kaldırıldı

25 Nisan 2017 Salı 11:32
'Çerçevesi olmayan plaka' için önemli karar
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KÜTAHYA'DA halk arasında, 'App plaka' olarak bilinen çerçevesi olmayan plaka nedeniyle polis tarafından kesilen 412 TL’lik ceza iptal edildi. 

Kütahya’da yaşayan 34 yaşındaki su tesisatçısı Mustafa Gürcan, aracının plakasında çerçeve olmadığı için kesilen cezayı Kütahya Sulh Ceza Hakimliğine giderek itiraz etti. Mahkeme, trafik idari para cezasının kaldırılmasına karar verdi.

Kazandığı hukuk zaferinin tüm bu konuda ceza kesilen vatandaşlar için emsal olmasını gerektiğini söyleyen Mustafa Gürcan, "Geçtiğimiz yıl kasım ayında yapılan trafik kontrollerinde plakamın APP olduğu ve çerçevesinin bulunmadığı sebebiyle 412 TL idari para cezası yazıldı. Ancak ben bu plakayı dışarıdan almadım. Bu plakayı ben emniyetten aldım bunu bana kendileri verdiler ve verdikleri orijinal mühürlü plakaya ceza yazdılar. Bende haklı olduğumu düşündüğüm için Kütahya Sulh Ceza Hakimliğine cezayı itiraz ettim. Mahkeme bu hafta sonuçlandı ve hukuk mücadelesini ben kazandım. Emniyet yetkililerinin yazdıkları para cezası iptal oldu. Buradan tüm vatandaşlara seslenmek istiyorum. Hakkınızı arayın, aldığınız trafik cezalarının ne olduğunu araştırın.Bu karar herkese emsal olsun” dedi.

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