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Çavuşoğlu'nun programı iptal

Alanyalı Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun Alanya programı iptal oldu

Çavuşoğlu'nun programı iptal
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Haber: Alper KUTAY
SURİYE'DEKİ çatışmalarda şehit düşen bir askerin Antalya'da yarın düzenlenecek cenaze törenine katılacak olan Bakan Çavuşoğlu'nun Alanya programı iptal oldu. Hancı Pastanesi'nin Oba'da hizmete soktuğu Hancı Gurme'nin açılışını yapacağı, daha sonra Oba'daki Bağımlılar İçin Ayakta Tedavi Merkezi'nin (BATEM) açılış kurdelesini keseceği bildirilen Bakan Çavuşoğlu'nun, Antalya'daki tören sonrası Ankara'ya döneceği öğrenildi.
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Etiketler; #Alanyalı Dışişleri Bakanı #Mevlüt Çavuşoğlu #Alanya #Programı #alanya programı iptal
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