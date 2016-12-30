Çavuşoğlu'ndan AGC'de önemli açıklamalar

AGC Center'da konuşan Bakan Çavuşoğlu,"Antalya'da ulusal basın güçlü ama yerel basın da çok güçlü, dinamik. Biz de fırsat buldukça sizlerle sohbet ediyoruz. Bir taraftan terör örgütleriyle mücadele ediyoruz bir taraftan da yatırımlar yapıyoruz. Yanı başımızda 6 yıldır süren bir savaş var. Bu drama kayıtsız kalamazdık. İranla 4 yıldır görülmeler yaptık. Çalışma grupları oluşturduk. Bu çabalarımızı yoğunlaştırdık. Halep yerle bir edildi. Bu drama son vermek için çok çaba sarf ettik" diye konuştu.

'HERKES TÜRKİYE VE RUSYA'NIN ADIMLARINI TAKTİR EDİYOR '

Çavuşoğlu, "Gördük ki işbirliği yapınca başarabiliyoruz. Muhalefeti Rusya ile bir araya getirdik. Biz çabalarımızı sürdürdük. Ateşkesin Suriye geneline yayılması için mutabakata varıldı. Türkiye bu ateşkesin garantörü. Öncelikle bu mutabakatın kalıcı olması gerekir. Biliyoruz ki bundan memnun olmayan grup ve ülkeler de var. Herkes Türkiye ve Rusya'nın adımlarını takdir ediyor. Biz hep net olduk. Önemli bir rol oynayark ateşkesin devam etmesini istiyoruz. Bunun için mekanizmalarımız var. Arazideki süreci birlikte takip edeceğiz. Ateşkesin kalıcı olması için siyasi çözümün de kalıcı olması gerekir. Mutabakatın imzalanması yetmez, hayata geçmesi gerekir. Lavrov ile bir araya geleceğiz. İlerde katkı sağlamak isteyen ülkelere de açığız. Suriye'nin geleceği için herkesin katkı sağlaması gerekir. ABD'de de yeni yönetim olacak. ABD katılmak isterse bundan büyük mutluluk duyarız. İnşallah tekrar Cenevre sürecine dönülür, siyasi dönüşüm sağlanır. Bizim için hayati derecede önemli olan siyasi istikrar Suriye'ye gelir. İnsanlık tarihinin en vahşi görüntülerini Suriye'de gördük" dedi.

'TERÖRLE MÜCADELEMİZ SÜRÜYOR'

PYD konusundaki bir soruyu yanıtlayan Bakan Çavuşoğlu, "Bizim duruşumuz net. Muhalefet PYD'nin bir terör örgütü olduğunu bilir. Şuanda PKK ve YPG'nin bir farkı yok. Bugün Irak'ta kürt bölgesel yönetimine en büyük desteği biz veriyoruz. Herşeyden önce terörü bırakmalılar. Terörle nasıl mücadele ediliyorsa onlarla da mücadele edilecektir" dedi.

El Nusra masum bir teröt örgütü gibi görülüyor diyen Çavuşoğlu, "Biz DEAŞ bilinmezken, El Nusrayı terör örgütü listesine almıştık" diye konuştu.

Ateşkesin başarılı olması durumunda sonraki aşama için silah bırakılması gerektiğine dikkat çeken Çavuşoğlu, "Ateşkes herşey"dedi.

Çavuşoğlu konuşmasına şöyle devam etti: Bu insanlar savaştan ve terör örgütlerinden kaçtı. Bir kısmı Avrupa ülkelerine kaçtı. DAEŞ'ten temizlediğimiz bölgelere binlerce insan döndü. Demek ki bu insanlar dönmek istiyor. Bu insanlara yardım elini uzatacağız. Çoğu insan dönmek istiyor."

El Bab'la ilgili son gelişmeler sorulan Çavuşoğlu, "Dün itibariyle hava operasyonu başladı. Rusya bile dün El Bab'ın güneyinde DEAŞ'ı hedef aldı. Ateşkesin ardından herkes enerjisini DAEŞ'e odaklayacak. DEAŞ için El Bab, Musul ve Rakka çok önemli. DAEŞ'ı Irak ve Suriye topraklarından atmak için mücadelemizi sürdüreceğiz" dedi.

ABD ve Rusya arasındaki gerginliğin iki ülkeye faydası olmayacağını belirten Çavuşoğlu," Biz tekrar soğuk savaş istemeyiz. Her yerde ırkçılık var. Küresel aktörler arasındaki sürtüşmeler bu gerginliği tırnandırır"diye konuştu.

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