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Çavuşoğlu geliyor

Alanyalı Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu bu akşam Antalya'ya geliyor

Çavuşoğlu geliyor
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Haber: Alper KUTAY
SURİYE'DEKİ çatışmalarda şehit düşen bir askerin cenaze törenine katılacak olan Bakan Çavuşoğlu, yarın Alanya'ya gelecek. Hancı Pastanesi'nin Oba'da hizmete soktuğu Hancı Gurme'nin açılışını yapacak olan Bakan Çavuşoğlu, daha sonra Oba'daki Bağımlılar İçin Ayakta Tedavi Merkezi'nin (BATEM) açılış kurdelesini kesecek. Bakan Çavuşoğlu'nun, taziye ziyaretlerinin ardından Alanya'dan ayrılması bekleniyor.
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Etiketler; #Ayakta Tedavi Merkezi #Suriye #Mevlüt Çavuşoğlu
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