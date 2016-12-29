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Çavuşoğlu bugün Alanya'da

Bakan Çavuşoğlu, Dinek'teki BATEM Merkezi'nin açılışı töreni için bugün Alanya'ya geliyor

Çavuşoğlu bugün Alanya'da

Bakan Çavuşoğlu, Dinek'teki BATEM Merkezi'nin açılışı töreni için bugün Alanya'ya geliyor

29 Aralık 2016 Perşembe 23:10
Çavuşoğlu bugün Alanya'da
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Haber: Alper KUTAY 

ALANYALI Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Dinek Mahallesi'ndeki Bağımlılar Ayakta Tedavi Merkezi'nin (BATEM) açılış töreni için bugün Alanya'ya geliyor. Alanya Devlet Hastanesi Başhekimi Tevfik Yazan, daha önce Diş Hastanesi olarak hizmet veren Dinek Mahallesi'ndeki Zühtiye-Sabri Hatipoğlu Sağlık Merkezi'nde hizmet modeli değişikliğinin yapıldığına dikkati çekti. Yazan, "Burası, Madde Kullanım Bozukluklarının Ayaktan Tedavi Modeli Merkezi (BATEM) oldu. Açılışı geçen hafta gerçekleştirilecekti ancak 30 Aralık Cuma'ya (bugün) ertelendi. Cuma namazının ardından Alanyalı Dışişleri Bakanı Sayın Mevlüt Çavuşoğlu tarafından açılışı yapılacak. Türkiye'de bir ilk olan bu merkezde madde bağımlısı hastalara ayakta danışma ve tedavi hizmeti sunulacak" dedi. AKP İlçe Başkanı Mustafa Berberoğlu ise açılışın saat 14.30'da yapılacağını duyurdu.

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Son Güncelleme: 29.12.2016 23:15
Anahtar Kelimeler:
BATEMDinekBakan çavuşoğlu
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