Çavuşoğlu Alanya'da

DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Alanya'ya gelerek Alanya Devlet Hastanesi Danışma ve Tedavi Merkezi'nin açılışını gerçekleştirdi. Kızlarpınarı Mahallesi, 1515'inci Sokak'ta bulunan merkezin açılışına Alanya Kaymakam Vekili Nazmi Güllü, Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Alanya Cumhuriyet Başsavcısı Musa Taşkın, Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) Rektörü Prof. Dr. Ahmet Pınarbaşı, TGF Genel Başkan Vekili ve AGC Başkanı Mehmet Ali Dim, MHP Antalya İl Başkanı Mustafa Aksoy, MHP İlçe Başkanı Mustafa Türkdoğan, Alanya Ticaret ve Sanayi Odası (ALTSO) Başkanı Mehmet Şahin, AK Parti İlçe Başkanı Mustafa Berberoğlu, Antalya Büyükşehir Belediyesi Alanya Koordinatörü Hüseyin Güney ve Yardımcısı Nurettin Uludağ, Alanya Devlet Hastanesi Başhekimi Tevfik Yazan, Alanya Emniyet Müdürü Haşim Çakmaklı, Alanya eski Belediye Başkanı Hasan Sipahioğlu, idari birim amirleri ve vatandaşlar katıldı. Açılış öncesinde saygı duruşunda bulunularak istiklal marşı okundu. Sonra konulan Alanya Devlet Hastanesi Başhekimi Tevfik Yazan, "merkezimiz antalyada bir ilk. içinde müzik spor salonu olan bir merkez. psikolog, resim ve diğer desteklerden oluşan ekip bulunuyor. merkezin amacı insan odaklı hizmet. Son 13-14 senedir sağlıkta bakanlığımız kapsamlı bir dönüşüm gerçekleştirdi. Tek bir insanın kurtulma dünyanın kurtulması demek" dedi.

Başkan Yücel'de, "Alanya gelişiyor ve değişiyor. Bu ve bu gibi projelere ihtiyaç var. Biz yerel yöneticiler her zaman sağlık, eğitim ve istihdam deriz. Bu vesileyle Bakan Çavuşoğlu sık sık bölgemizi ziyaret ettiği için kendisine teşekkür ediyorum" diye konuştu.

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