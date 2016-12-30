Galeriler Videolar Yazarlar E-Gazete
Antalya 10°
Parçalı bulutlu
GÜNDEM ASAYİŞ BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK YAŞAM TEKNOLOJİ ANTALYA ANKET PORTAKAL ALANYA HAVA DURUMU
BIST
77817
ALTIN
131.486
DOLAR
3.5257
STERLIN
4.3407
EURO
3.7212
Gebelik hesaplama nasıl yapılır
Gebelik hesaplama nasıl yapılır
Twitter'a 'düzelt butonu' geliyor
Twitter'a 'düzelt butonu' geliyor
Yılbaşında bu uyarılara dikkat!
Yılbaşında bu uyarılara dikkat!
Her mutsuzluk depresyon değildir
Her mutsuzluk depresyon değildir
banner416

Çavuşoğlu Alanya'da

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Alanya'ya geldi

Çavuşoğlu Alanya'da

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Alanya'ya geldi

30 Aralık 2016 Cuma 14:34
Çavuşoğlu Alanya'da
banner404

DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Alanya'ya gelerek Alanya Devlet Hastanesi Danışma ve Tedavi Merkezi'nin açılışını gerçekleştirdi. Kızlarpınarı Mahallesi, 1515'inci Sokak'ta bulunan merkezin açılışına Alanya Kaymakam Vekili Nazmi Güllü, Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Alanya Cumhuriyet Başsavcısı Musa Taşkın, Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) Rektörü Prof. Dr. Ahmet Pınarbaşı, TGF Genel Başkan Vekili ve AGC Başkanı Mehmet Ali Dim, MHP Antalya İl Başkanı Mustafa Aksoy,  MHP İlçe Başkanı Mustafa Türkdoğan,  Alanya Ticaret ve Sanayi Odası (ALTSO) Başkanı Mehmet Şahin, AK Parti İlçe Başkanı Mustafa Berberoğlu,  Antalya Büyükşehir Belediyesi Alanya Koordinatörü Hüseyin Güney ve Yardımcısı Nurettin Uludağ, Alanya Devlet Hastanesi Başhekimi Tevfik Yazan, Alanya Emniyet Müdürü Haşim Çakmaklı,  Alanya eski Belediye Başkanı Hasan Sipahioğlu, idari birim amirleri ve vatandaşlar katıldı. Açılış öncesinde saygı duruşunda bulunularak istiklal marşı okundu. Sonra konulan Alanya Devlet Hastanesi Başhekimi Tevfik Yazan, "merkezimiz antalyada bir ilk. içinde müzik spor salonu olan bir merkez. psikolog, resim ve diğer desteklerden oluşan ekip bulunuyor. merkezin amacı insan odaklı hizmet. Son 13-14 senedir sağlıkta bakanlığımız kapsamlı bir dönüşüm gerçekleştirdi. Tek bir insanın kurtulma dünyanın kurtulması demek" dedi.

Başkan Yücel'de, "Alanya gelişiyor ve değişiyor. Bu ve bu gibi projelere ihtiyaç var. Biz yerel yöneticiler her zaman sağlık, eğitim ve istihdam deriz. Bu vesileyle Bakan Çavuşoğlu sık sık bölgemizi ziyaret ettiği için kendisine teşekkür ediyorum" diye konuştu.

İLGİLİ HABER 

Çavuşoğlu Alanya'da gündemi değerlendirecek

banner355
Son Güncelleme: 30.12.2016 14:42
Anahtar Kelimeler:
Mevlüt ÇavuşoğluAlanyaDışişleri BakanıAlanya Devlet Hastanesi Danışma Ve Tedavi Merkezi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yemeğin ustalarına ev hanımından kurs
Yemeğin ustalarına ev hanımından kurs
'Desteğin karşılığı iyi hizmet olacak'
'Desteğin karşılığı iyi hizmet olacak'
Çavuşoğlu Alanya'da gündemi değerlendirecek
Çavuşoğlu Alanya'da gündemi değerlendirecek

banner418

banner407

banner397

English Russian

banner419

banner381

banner344

banner386

banner349

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2016 - Tüm hakları saklıdır.
    Yeni Alanya Gazetesi. ALANYANIN HABER SİTESİ, DİM MEDYA, ALANYA NEWS.

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 513 17 55

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Pro Medya Web Professionals