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‘Cansu’ya kıydığı silah için 10 cep telefonu çaldı!' iddiası

Ayrıldığı 17 yaşındaki M.A.K tarafından annesinin işlettiği dükkana giderken sokak ortasında pompalı tüfekle vurularak yaşamını yitiren 16 yaşındaki Cansu Ç.'nin ölümüne ilişkin korkunç ayrıntılar ortaya çıktı

‘Cansu’ya kıydığı silah için 10 cep telefonu çaldı!' iddiası

Ayrıldığı 17 yaşındaki M.A.K tarafından annesinin işlettiği dükkana giderken sokak ortasında pompalı tüfekle vurularak yaşamını yitiren 16 yaşındaki Cansu Ç.'nin ölümüne ilişkin korkunç ayrıntılar ortaya çıktı

11 Şubat 2017 Cumartesi 09:55
‘Cansu’ya kıydığı silah için 10 cep telefonu çaldı!' iddiası
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İSTANBUL Bağcılar’da, ayrıldığı erkek arkadaşının sokak ortasında pompalı tüfekle katlettiği 16 yaşındaki Cansu Ç.'nin ölümüne ilişkin korkunç ayrıntılar ortaya çıktı. Cansu’yu annesinin işlettiği börekçiye ait el arabasıyla yürürken öldüren 17 yaşındaki zanlı M.A.K. polise teslim oldu. Cansu’nun ortaokul arkadaşı H.K., çocuk yaştaki zanlının cinayette kullandığı silahla ilgili ise çarpıcı bir iddia ortaya attı.

‘TÜFEĞE NASIL ULAŞTI?’

HABERTÜRK’e konuşan H.K., M.A.K.’nın kendisinden ayrılan Cansu’yu bir süredir mesajla tehdit ettiğini söyledi. “Erkek arkadaşını yüz yüze hiç görmedim ama konuşmuşluğumuz vardı” diyen H.K., şöyle devam etti:

2-3 yıl önce bu çocuk benim kuzenime, elimde fotoğrafın var diyerek şantaj yapmış ve para istemişti. O zaman konuşmuştum kendisiyle. Cansu’yu öldürdüğü pompalı tüfeği almak için 10 tane cep telefonu çalmış. Ve bu kişi daha 17 yaşında. Cansu çok iyiydi. Bugüne kadar kötü sözünü işitmedim hiç.”

Polisin, katil zanlısının cep telefonu çalarak tüfek almasıyla ilgili iddiayı araştırdığı bildirildi. Ayrıca zanlının, tüfeği kimden aldığı da araştırılıyor.

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Anahtar Kelimeler:
İstanbulCinayetCansu ç.TüfekBağcılarHabertürk
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