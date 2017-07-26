Can pazarı! Bariyere çarpan otomobilden geriye bu demir yığını kaldı

KÜTAHYA'DA otomobilin bariyerlere çarpması sonucu, Mustafa Korkut (19) ve Emre Yıldız (20) olay yerinde, sürücü Kara ise kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Yaralanan Furkan Elçi (18) ise 112 Acil Servis ekiplerince Dumlupınar Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

OTOMOBİL BARİYERLERE ÇARPTIKTAN SONRA KARŞI ŞERİDE GEÇTİ

Metin Kara (20) yönetimindeki 43 LB 268 plakalı otomobil, Kütahya-Eskişehir karayolunun 27'nci kilometresinde, bariyerlere çarptıktan sonra karşı şeride geçti.

SÜRÜCÜ KALDIRILDIĞI HASTANEDE YAŞAMINI YİTİRDİ

Kazada, otomobildeki Mustafa Korkut (19) ve Emre Yıldız (20) olay yerinde, sürücü Kara ise kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Yaralanan Furkan Elçi (18) ise 112 Acil Servis ekiplerince Dumlupınar Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

YAŞAMINI YİTİREN SÜRÜCÜNÜN HÜKÜMLÜ OLDUĞU CEZAEVİNDEN İZİNLİ ÇIKTIĞI ÖĞRENİLDİ

Öte yandan, yaşamını yitiren sürücü Kara ile Yıldız'ın Kütahya Açık Cezaevinde hükümlü olduğu, dün cezaevinden izinli çıktıkları öğrenildi.

