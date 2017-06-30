Çamaşır makinesinden yılan çıktı

SANDIKLI'YA bağlı Kızılca Köyü’nde oturan Sabahattin Koçak dün evin banyosunda bulunan çamaşır makinesinin içinde yılan olduğunu fark etti. Koçak, yılanı çıkarması için Sandıklı Belediyesi itfaiye ekiplerinden yardım istedi. İtfaiye ekipleri çamaşır makinesinden çıkardıkları yılanı belediye Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü’ne teslim etti.Yaklaşık 2 metre uzunluğundaki yılan Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü tarafından cam akvaryum içinde korumaya alındı. Bir gün bekletilen yılan bugün Sipsin mevkisinde doğaya salındı. Çuval içerisinde bölgeye getirilen yılanı belediye başkan yardımcıları Hüseyin Özen ve Rüştü Altınay doğal ortamına bıraktı. Belediye Başkan Yardımcısı Hüseyin Özen, "İtfaiye personelimiz Kızılca Köyü’nde bir çamaşır makinesi içerisine giren yılanı yakaladı. Belediyemiz Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekiplerine teslim ettiler. Yılan bırakmaya ortam müsait olmadığı için bir gün muhafıza altına alındı ve bu gün de burada kimseye zarar olmayacak şekilde doğal hayatına salıverildi" dedi.