Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya 30°
az bulutlu
GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ YAŞAM TÜRKİYE DÜNYA ANTALYA ALANYA ANKET ADVERTORİAL ÇEVRE GENEL 2017 Referandum Seçim Sonuçları
BIST
101055
ALTIN
140.136
DOLAR
3.5570
STERLIN
4.5970
EURO
4.0369
Haberini; çek gönder. İsminle yayınlayalım!
Diş problemleri hangi hastalıkların habercisi?
Diş problemleri hangi hastalıkların habercisi?
Tüp bebek başarısında erkeğin yaşı da önemli
Tüp bebek başarısında erkeğin yaşı...
Çocuğunuz hangi branşa yatkın keşfedin
Çocuğunuz hangi branşa yatkın keşfedin

Çağrı Erhan, “Kemerburgaz geçmişimiz, Altınbaş geleceğimiz”

İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi (İKBU), kurucu vakfı Mehmet Altınbaş Eğitim ve Kültür Vakfı'ndan aldığı ilhamla Altınbaş Üniversitesi adı ile yoluna devam ediyor. İsim değişikliğinden dolayı mutlu olduklarını dile getiren Altınbaş Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Çağrı Erhan," Kemerburgaz geçmişimiz, Altınbaş geleceğimiz" dedi

Çağrı Erhan, “Kemerburgaz geçmişimiz, Altınbaş geleceğimiz”

İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi (İKBU), kurucu vakfı Mehmet Altınbaş Eğitim ve Kültür Vakfı'ndan aldığı ilhamla Altınbaş Üniversitesi adı ile yoluna devam ediyor. İsim değişikliğinden dolayı mutlu olduklarını dile getiren Altınbaş Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Çağrı Erhan," Kemerburgaz geçmişimiz, Altınbaş geleceğimiz" dedi

04 Temmuz 2017 Salı 12:25
Çağrı Erhan, “Kemerburgaz geçmişimiz, Altınbaş geleceğimiz”
banner404

2008 yılında İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi adıyla kurulan üniversite aslında ilk düşünce olan Altınbaş ismi ile kurulmak isteniyordu. 10 yıl sonra bu istekleri yerine getirilen Altınbaş Üniversitesi'nin Rektörü Prof. Dr. Çağrı Erhan, “Mehmet Altınbaş Eğitim ve Kültür Vakfı 2008 yılında İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi’ni kurduğunda aslında Altınbaş Üniversitesi adıyla kurulması arzu edilmişti. Fakat o tarihte Yükseköğretim Kurulu’ndan İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi adıyla geçti. 2 yıl evvel üniversitemizde öğrencilerimizin, akademik ve idari personelimizin katıldığı bir anket düzenledik. Onların da büyük çoğunluğunun üniversitenin ismini Altınbaş olarak değiştirmek istediklerini gördük. Biz de o çerçevede resmi çalışmalara başladık. İlk önce Yükseköğretim Kurumu’na başvurduk ve isteğimiz olumlu karşılandı. Ardında da Milli Eğitim Bakanlığı, Başbakanlık ve en son Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde bir kanun değişikliğiyle isim değişikliğimiz gerçekleşti. Sayın Cumhurbaşkanımızın söz konusu kanunu imzalamasıyla 1 Temmuz 2017 tarihi itibariyle artık Altınbaş Üniversitesi olarak yolumuza devam edeceğiz” dedi.İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi’nin 10 yıllık tecrübesini Altınbaş Üniversitesi olarak geleceğe taşıma arzusunda olduklarını vurgulayan Prof. Dr. Çağrı Erhan, “Altınbaş Üniversitesi olarak 10 yıllık geçmişimizin vermiş olduğu deneyimle yeni öğrencilerimizi aramıza bekliyoruz. Kemerburgaz geçmişimiz, Altınbaş geleceğimiz” ifadelerini kullandı.
“Geride duran gücü öne çıkardık”
Altınbaş Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Ali Altınbaş, “Üniversite fikri ilk doğduğunda hazırladığımız dosyada, müracaatımızda üniversitemizin adı Altınbaş Üniversitesi idi. Bugün ise aile ismi olan Altınbaş ile daha güçlü olacağımıza inanıyorum. İnsanlar okullarını özellikle hayatında bütün ömrü boyunca taşıyacağı bir etiketini seçerken tercihlerini o üniversitenin arkasındaki gerçek güçleri araştırarak yapıyordu. Bu isim değişikliği ile geride duran gücü öne çıkarmış olduk” diye konuştu.Bu kararın bir günde verilmemiş olduğunu belirten Altınbaş, “Altınbaş ailesinin kurumun gelişimi için elinden gelen her şeyi yapacağını inanıyorum. Biz kalabalık bir aileyiz. Bütün öğrencilerimize, çalışanlarımıza hayırlı uğurlu olmasını diliyorum.” dedi.

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

banner355
Anahtar Kelimeler:
Altınbaş Üniversitesiİstanbul Kemerburgaz ÜniversitesiMütevelli Heyet Başkanı Ali AltınbaşRektör Prof. Dr. Çağrı Erhan
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kaybolan 4 yaşındaki çocuğun cesedi derede bulundu
Kaybolan 4 yaşındaki çocuğun cesedi derede bulundu
Adalet yürüyüşünün 20. günü başladı
Adalet yürüyüşünün 20. günü başladı
Genç kadın dehşeti yaşadı! Önce dövdüler sonra metrelerce sürüklediler
Genç kadın dehşeti yaşadı! Önce dövdüler sonra metrelerce sürüklediler

banner452

banner418

banner457

banner449

English Russian

banner459

banner381

banner344

banner386

banner349

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Yeni Alanya Gazetesi. ALANYANIN HABER SİTESİ, DİM MEDYA, ALANYA NEWS.

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 513 17 55

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Pro Medya Web Professionals