Çağrı Erhan, “Kemerburgaz geçmişimiz, Altınbaş geleceğimiz”

2008 yılında İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi adıyla kurulan üniversite aslında ilk düşünce olan Altınbaş ismi ile kurulmak isteniyordu. 10 yıl sonra bu istekleri yerine getirilen Altınbaş Üniversitesi'nin Rektörü Prof. Dr. Çağrı Erhan, “Mehmet Altınbaş Eğitim ve Kültür Vakfı 2008 yılında İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi’ni kurduğunda aslında Altınbaş Üniversitesi adıyla kurulması arzu edilmişti. Fakat o tarihte Yükseköğretim Kurulu’ndan İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi adıyla geçti. 2 yıl evvel üniversitemizde öğrencilerimizin, akademik ve idari personelimizin katıldığı bir anket düzenledik. Onların da büyük çoğunluğunun üniversitenin ismini Altınbaş olarak değiştirmek istediklerini gördük. Biz de o çerçevede resmi çalışmalara başladık. İlk önce Yükseköğretim Kurumu’na başvurduk ve isteğimiz olumlu karşılandı. Ardında da Milli Eğitim Bakanlığı, Başbakanlık ve en son Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde bir kanun değişikliğiyle isim değişikliğimiz gerçekleşti. Sayın Cumhurbaşkanımızın söz konusu kanunu imzalamasıyla 1 Temmuz 2017 tarihi itibariyle artık Altınbaş Üniversitesi olarak yolumuza devam edeceğiz” dedi.İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi’nin 10 yıllık tecrübesini Altınbaş Üniversitesi olarak geleceğe taşıma arzusunda olduklarını vurgulayan Prof. Dr. Çağrı Erhan, “Altınbaş Üniversitesi olarak 10 yıllık geçmişimizin vermiş olduğu deneyimle yeni öğrencilerimizi aramıza bekliyoruz. Kemerburgaz geçmişimiz, Altınbaş geleceğimiz” ifadelerini kullandı.

“Geride duran gücü öne çıkardık”

Altınbaş Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Ali Altınbaş, “Üniversite fikri ilk doğduğunda hazırladığımız dosyada, müracaatımızda üniversitemizin adı Altınbaş Üniversitesi idi. Bugün ise aile ismi olan Altınbaş ile daha güçlü olacağımıza inanıyorum. İnsanlar okullarını özellikle hayatında bütün ömrü boyunca taşıyacağı bir etiketini seçerken tercihlerini o üniversitenin arkasındaki gerçek güçleri araştırarak yapıyordu. Bu isim değişikliği ile geride duran gücü öne çıkarmış olduk” diye konuştu.Bu kararın bir günde verilmemiş olduğunu belirten Altınbaş, “Altınbaş ailesinin kurumun gelişimi için elinden gelen her şeyi yapacağını inanıyorum. Biz kalabalık bir aileyiz. Bütün öğrencilerimize, çalışanlarımıza hayırlı uğurlu olmasını diliyorum.” dedi.