BYEGM 'Şaibeli seçimde' ısrarlı

TÜRKİYE Gazeteciler Federasyonu (TGF) Genel Başkanı Yılmaz Karaca, TGF Genel Başkan Vekili ve Alanya Gazeteciler Cemiyeti (AGC) Başkanı Mehmet Ali Dim, İbrahim Aslan ve İsmail Temiz imzalı açıklamada aynen şu ifadeler yer aldı:

"Hatırlanacağı gibi BYEGM, usulsüzlüklerin tespiti gerekçesiyle 30-31 Ocak 2017 tarihinde yapılacak seçimleri önce 7-8 Şubat tarihine ertelemiş, Ankara 17. İdare Mahkemesi’nin verdiği 'Yürütmeyi durdurma' kararı nedeniyle, bu tarihlerde de seçimlerin yapılmayacağını duyurmuştu. Adaletli bir uygulama fırsatı bulmuş olmasına karşın, BYEGM’in bu kez seçimleri 10-11 Şubat tarihlerinde üstelik aynı şaibeli listeler üzerinden yapılacağını açıklaması, ne denli tarafgir bir yaklaşım içerisinde olduğunun son kanıtı olmuştur. BYEGM’in, son yaptığı duyuruyla; ilgili seçim yönetmeliğinin "Seçimlerin yapılacağı tarih, yer ve saat, en az 1 hafta öncesinden ilgililere tebliğ edilir" şartını da yok sayması, sadece 2 gün öncesinden haber vermeyi yeterli bularak adeta yangından mal kaçırması da, bir başka hukuksuzluk olarak kayıtlara geçmiştir."

Açıklamanın devamında hukuksuzluk iddialarına yer veren TGF yönetimi, kamuoyuna duyurusunu şu sözlerle bitirdi:

"Sonuç itibarı ile mevcut sözde Anadolu Temsilcisi olan adaylara angaje olduğunu ayan beyan ortaya koyan BYEGM, gelmiş geçmiş seçimlerin en taraflısına imza atmaya kararlı görünmektedir. Bizler bu durumu protesto ettiğimizi bir kez daha ifade ediyor, kendimizi ve bizleri destekleyen gazete sahiplerini bu çirkin yarışa alet ve tanık etmeyeceğimizi, yasal haklarımızı ise sonuna kadar kullanmaya devam edeceğimizi de ilan ederek, alenen duyuruyoruz."