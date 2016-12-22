Büyükşehir teyakkuzda

Haber: Alper KUTAY
ALANYA merkeze yakın bölgelerin yanı sıra kırsal kesimde iki gündür etkili olan kar ve tipi, şehrin kuzey yamaçlarını beyaza bürüdü. Kar, eşsiz bir manzara oluşturmasının yanı sıra sosyal hayatı da olumsuz etkilemeye başladı. Yoğun kar yağışı Alanya kırsalında hayatı adeta felç etti. Yıllar sonra yağan kar birçok yerde ulaşımı da olumsuz etkiledi. Antalya Büyükşehir Belediyesi Kırsal Alan Müdürlüğü'ne bağlı ekipler de yoğun kar yağışı nedeniyle kapanan Mahmutseydi Mahallesi ile Gedevet Yaylası arasındaki grup yolunu iş makineleri ile temizledi.
KARLA MÜCADELE SÜRECEK
Kar nedeniyle kapanan yollar trafiğe açılırken, Dere ve Türktaş Mahallesi'nin yolu aşırı buzlanma ve yoğun kar nedeniyle tedbir amaçlı olarak trafiğe kapatıldı. Diğer yandan Dim Vadisi’nde yoğun kar nedeniyle kapanan Akçatı, Uğurlu ve Üzümlü Mahallesi'nin yolu ise Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin iş makineleri tarafından açıldı. Kar temizliğinin ardından bölgede trafik akışı normale döndü. Çalışmaları yerinde inceleyen Büyükşehir Alanya Koordinatörü Hüseyin Güney, "Alanya kırsalı, son yılların en zorlu hava şartlarıyla karşı karşıya. Vatandaşın sorun yaşamaması için ekiplerimiz gece gündüz çalışıyor. Karla mücadelemiz devam edecek" dedi.
Büyükşehir Hizmet Birimi, dün geceden beri Alanya kırsalında kardan kapanan yolları açmaya çalışıyor
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