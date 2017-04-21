Büyükşehir Oba'ya iyi gelecek

Haber: Alper KUTAY

ANTALYA Büyükşehir Belediyesi Alanya Koordinatörü Hüseyin Güney, Oba Muhtarı Mustafa Gürel'le birlikte çalışmaların başladığı Aşağı Oba Yolu'nda incelemelerde bulundu. “Yılların kanayan yarası olan Oba Mahallesi'nin kanalizasyon sorununu Büyükşehir Belediyesi olarak çözmek bize nasip oldu" diyen Güney, Alanya'da su ve kanalizasyon konusunda önemli altyapı çalışmaları yaptıklarını söyledi. Alanya'nın en eski yerleşim birimlerinden olan ve kentin merkeze en yakın mahalleleri arasında yer alan Oba'nın kuzey kısmında yıllardır çözülemeyen bir kanalizasyon sorunu olduğunu belirten Güney, "Bu sorunu hemen gündeme aldık. Alanya geneli için 30 kilometre ve 7 milyon TL bedelli bir ihale gerçekleştirdik. Yeni Bölge Hastanesi ve Alanya Belediye Sarayı'nın da açılmasıyla Oba'da nüfus yoğunluğunun artacağını öngörüyoruz. Bu nedenle altyapı sorunlarının bir an önce çözülmesi gerek. İki ay içinde altyapı çalışmaları tamamlanacak ve Oba'nın kanalizasyon sorunu kökten çözülmüş olacak" diye konuştu.