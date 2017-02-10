Büyükşehir'den Alanyalı muhtarlara bisiklet jesti

Haber: Alper KUTAY

ANTALYA Büyükşehir Belediyesi Alanya Hizmet Birimi, 102 mahalle muhtarına bisiklet hediye etti. Bisikletlerin muhtarları spor yapmaya ve mesaiye bisikletle gidip gelmeye teşvik etmek amacıyla dağıtıldığı bildirildi. Sağlık Bakanlığı tarafından yurt genelinde başlatılan "Sağlık İçin Pedalla" projesi kapsamında yapılan bisiklet dağıtım töreni Atatürk Anıtı önünde gerçekleştirildi. Törene; Alanya Kaymakamı Mustafa Harputlu, Antalya Büyükşehir Belediyesi Alanya Koordinatörü Hüseyin Güney ve muhtarlar katıldı. Güney, "Geçen hafta Alanya Toptancı Hali ile Alanya İtfaiye Müdürlüğü personeline bisikletlerini teslim etmiştik. Bugün de Büyükşehir Belediyesi ve Sağlık Bakanlığı ile ortaklaşa düzenlediğimiz proje kapsamında Alanya'daki tüm muhtarlara bisikletlerini verdik. Törene katıldığı için Kaymakam Sayın Mustafa Harputlu'ya teşekkür ediyorum. 'Sağlık İçin Pedalla' kampanyasına tam destek veriyoruz. Daha önce tüm muhtarlara bilgisayar hediye etmiştik. Şimdi de sağlıkları için bisiklet veriyoruz. İnşallah onlar da bisiklet kullanacaklar ve sağlıklı bir yaşam sürdürecekler" dedi. Alanya Muhtarlar Derneği Başkanı Hasan Yüksel ise tüm muhtarlar adında Sağlık Bakanlığı'na, Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne ve Alanya Hizmet Birimi'ne teşekkür etti.

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