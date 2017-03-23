Büyükelçi: Alanya'dan çok etkilendim

Erkan UYSAL

FİNLANDİYA'NIN bağımsızlığının 100. yıldönümü nedeniyle Alanya'ya gelen Finlandiya'nın Türkiye Büyükelçisi Paivi Kairamo, Alanya'daki Finli öğrencilerle bir araya geldi. Önceki gün Alanya Kaymakamı Mustafa Harputlu, Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel ve Finlandiye Fahri Konsolosu Kuddusi Müftüoğlu'nu ziyaret eden Büyükelçi Kairamo, dün de Sadullahoğlu Spor Tesisleri'nde çocukların yer aldığı bir etkinliğe katıldı. Daha sonra Damlataş'ta bulunan Robert's Coffee'ye geçen Kairamo, burada Fahri Konsolos Müftüoğlu, Başbakanlık Danışmanı Hayri Çavuşoğlu, AK Partili Alanya Beldiye Meclis Üyesi Şükrü Cimrin ve Alanya'da yaşayan Finlilerle bir araya geldi. Alanya'ya ilk kez geldiğini belirten Büyükelçi Kairamo, şehirden çok etkilendiğini söyledi. Kairamo, "Alanya çok güzel bir şehir. Burada yaşayan Finlandiyalılar da çok mutlu. Bundan sonraki süreçte de sık sık geleceğim. Buradaki misafirperverlik karşısında çok mutlu oldum" dedi.

'İLİŞKİLERİMİZ ARTARAK SÜRECEK'

Finlandiya ile Türkiye arasında çok uzun yıllara dayanan güçlü bir ilişki olduğunu vurgulayan Kairamo, "Çok güçlü ve devam eden bir ilişkimiz olacak. Hem kişisel, hem de ülke olarak çok iyi bir iletişim ve ilişki içerisindeyiz. Finlandiyalılar Türkiye'yi çok seviyor. Türkler de Finlandiya'yı çok seviyor. Bundan sonra daha da artarak bu ilişkinin süreceğini düşünüyorum" diye konuştu.

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girmemesi konusunda bazı parlamenterlerin açıklamaları olduğu hatırlatılan ve Finlandiya'nın bu noktada nerede yer aldığı sorulan Kairamo "Finlandiya, AB üyesi. Biz Türkiye'nin AB üyeliği sürecinde her zaman yanında olduk. Bu süreçte daha güçlü, daha da ilişkileri, iletişimleri güçlendirmeye çalışıyoruz. Bu süreçte Türkiye'nin AB'ye dahil olcağını düşünüyorum" ifadelerini kullandı. Kairamo, daha sonra Türkiye-Finlandiya milli maçını izlemek üzere Antalya'ya hareket etti.

