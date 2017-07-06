Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya 30°
açık
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU
BIST
100709
ALTIN
142.773
DOLAR
3.6268
STERLIN
4.6911
EURO
4.1158
Haberini; çek gönder. İsminle yayınlayalım!
Havuzda ve denize girenler dikkat!
Havuzda ve denize girenler dikkat!
Kadın ile erkek arasındaki bilimsel farklar!
Kadın ile erkek arasındaki bilimsel...
Ödem söktüren 10 besin
Ödem söktüren 10 besin

Büyük gerginlik: Türkler sokağa çıkamıyor

Bulgaristan’da Türkler’in yoğun yaşadığı Asenovgrad’da sular durulmuyor. DOST Partisi yetkilisi, “Protestolara yol açan olay Romanlar’la Bulgarlar arasında çıkmasına rağmen gösteriler kasten Türkler’i hedef alıyor” dedi

Büyük gerginlik: Türkler sokağa çıkamıyor

Bulgaristan’da Türkler’in yoğun yaşadığı Asenovgrad’da sular durulmuyor. DOST Partisi yetkilisi, “Protestolara yol açan olay Romanlar’la Bulgarlar arasında çıkmasına rağmen gösteriler kasten Türkler’i hedef alıyor” dedi

06 Temmuz 2017 Perşembe 09:55
Büyük gerginlik: Türkler sokağa çıkamıyor
banner404

SON on günü ülkedeki Türkler'e ve Romanlar'a karşı yapılan protestolarla geçiren Bulgaristan'da olaylar dinmiyor. Türkler'in yoğun olarak yaşadığı Asenovgrad'a başka kentlerden giden 7 ila 8 bin bin kadar protestocunun toplandığı ve çıkan olaylarda 9 kişinin gözaltına alındığı kaydedildi. Olayların fitilini ateşleyen geçtiğimiz hafta bir piknik alanında Türk kökenli bir grupla, Bulgar sporcular arasında yaşanan bir kavga olduğu iddia edilmişti. 26 Haziran'da Türkler'in pikniğe gittiği bir yerde iki Bulgar kürekçi kız suya düşmüş, Türkler'in kızlara yardım etmeye çalıştığı ancak Bulgar kızlar yardım teşebbüsünü yanlış anlayarak polise 'sarkıntılık ettikleri' yönünde şikayette bulunmuştu. Bulgarlar'ın Türkler'e saldırması sonrası çıkan olaylar büyümüştü. Türkler'i temsil eden DOST Partisi Asenovgrad geçici İlçe Başkanı Taner Alimolla, olayların medyada aksettirildiğinin aksine Romanlar'la Bulgarlar arasında çıktığını açıkladı. Alimolla Roman mahallesinde meydana gelen olayda Bulgar kürekçilerin şikayet ettiği kişilerin aslında Roman olduğunu belirtti. Alimolla, "Birçok Bulgar, olayın Romanlar ile Bulgarlar arasında geçtiğinin farkında olmasına rağmen protestoların Türk karşıtı gösterilere dönüşmesine göz yumdu" dedi. Bazı Roman liderlerin de olayı Türkler'in üzerine yıkmaya çalıştığını beliten Alimolla, Romanlar'ın siyasi partisi Eşit Sosyal Model Hareketi (DROM) lideri Iliya Iliyev'in olayların ardından "Asenovgrad'da Romanlar yaşamıyor" diyerek olayın sorumluluğunu Türkler'e attığını söyledi. Siyasi liderlerle Bulgar aşırı sağcı partiler arasında bu konuda gizli bir kumpas olup olmayacağı sorumuza cevaben, "İmkânsız değil. Siyasette olayların perde arkasını bilmek çok zor" diye konuştu.


SOKAĞA ÇIKAMIYORLAR
Türkler'in evlerinden çıkmaya korktuğu bilgileri gelirken ayrıca sosyal medyadan da tehdit yağıyor. Gerekli önlemleri alan Bulgar polisinin Türkler'i ve Romanlar'ı koruduğunu söyleyen Alimolla, protestoların ne zaman biteceğini kestiremediklerini ve gösteriler sonrası sorunlarla karşılaşılabileceğini söyledi. Filibe Başkonsolosu Hüseyin Ergani Asenovgrad'daki olaylar hakkında Sabah'a konuştu. Olayın Roman ve Bulgarlar arasında geçtiğini ve adli bir kavganın aşırı sağcı gruplar nedeniyle hassas noktalara ulaştığını söyleyen Ergani, olayların yakında yatışmasını beklediklerini ifade etti. Ergani, yetkililerin ülke içi huzuru sağlamak için elinden geleni yaptığını söyledi.

HASTANEDE AYRIMCILIK
Bulgar kürekçiler ve Romanlar arasında çıkan tartışma sonrası Bulgarların Romanlar'a saldırmasıyla çok sayıda genç yaralanmıştı. Görgü tanıkları gençlerin ambulanslarla hastaneye götürüldüğü ancak doktorların hastalarla ilgilenmediğini söyledi. Tutukluluğu süren 9 kişinin ise bugün Filibe şehir mahkemesinde duruşması var.

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

banner355
Anahtar Kelimeler:
BulgaristanTürkiyeSabahBugün
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Motosiklet gezisi 19 yaşındaki Meryem'in sonu oldu
Motosiklet gezisi 19 yaşındaki Meryem'in sonu oldu
CNN Türk canlı yayında ilginç anlar: Hande sen bilirsin
CNN Türk canlı yayında ilginç anlar: Hande sen bilirsin
Feci motosiklet kazası kamerada
Feci motosiklet kazası kamerada

banner452

banner418

banner457

banner449

English Russian

banner459

banner381

banner344

banner386

banner349

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Yeni Alanya Gazetesi. ALANYANIN HABER SİTESİ, DİM MEDYA, ALANYA NEWS.

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 513 17 55

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Pro Medya Web Professionals