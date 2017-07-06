Büyük gerginlik: Türkler sokağa çıkamıyor

SON on günü ülkedeki Türkler'e ve Romanlar'a karşı yapılan protestolarla geçiren Bulgaristan'da olaylar dinmiyor. Türkler'in yoğun olarak yaşadığı Asenovgrad'a başka kentlerden giden 7 ila 8 bin bin kadar protestocunun toplandığı ve çıkan olaylarda 9 kişinin gözaltına alındığı kaydedildi. Olayların fitilini ateşleyen geçtiğimiz hafta bir piknik alanında Türk kökenli bir grupla, Bulgar sporcular arasında yaşanan bir kavga olduğu iddia edilmişti. 26 Haziran'da Türkler'in pikniğe gittiği bir yerde iki Bulgar kürekçi kız suya düşmüş, Türkler'in kızlara yardım etmeye çalıştığı ancak Bulgar kızlar yardım teşebbüsünü yanlış anlayarak polise 'sarkıntılık ettikleri' yönünde şikayette bulunmuştu. Bulgarlar'ın Türkler'e saldırması sonrası çıkan olaylar büyümüştü. Türkler'i temsil eden DOST Partisi Asenovgrad geçici İlçe Başkanı Taner Alimolla, olayların medyada aksettirildiğinin aksine Romanlar'la Bulgarlar arasında çıktığını açıkladı. Alimolla Roman mahallesinde meydana gelen olayda Bulgar kürekçilerin şikayet ettiği kişilerin aslında Roman olduğunu belirtti. Alimolla, "Birçok Bulgar, olayın Romanlar ile Bulgarlar arasında geçtiğinin farkında olmasına rağmen protestoların Türk karşıtı gösterilere dönüşmesine göz yumdu" dedi. Bazı Roman liderlerin de olayı Türkler'in üzerine yıkmaya çalıştığını beliten Alimolla, Romanlar'ın siyasi partisi Eşit Sosyal Model Hareketi (DROM) lideri Iliya Iliyev'in olayların ardından "Asenovgrad'da Romanlar yaşamıyor" diyerek olayın sorumluluğunu Türkler'e attığını söyledi. Siyasi liderlerle Bulgar aşırı sağcı partiler arasında bu konuda gizli bir kumpas olup olmayacağı sorumuza cevaben, "İmkânsız değil. Siyasette olayların perde arkasını bilmek çok zor" diye konuştu.



SOKAĞA ÇIKAMIYORLAR

Türkler'in evlerinden çıkmaya korktuğu bilgileri gelirken ayrıca sosyal medyadan da tehdit yağıyor. Gerekli önlemleri alan Bulgar polisinin Türkler'i ve Romanlar'ı koruduğunu söyleyen Alimolla, protestoların ne zaman biteceğini kestiremediklerini ve gösteriler sonrası sorunlarla karşılaşılabileceğini söyledi. Filibe Başkonsolosu Hüseyin Ergani Asenovgrad'daki olaylar hakkında Sabah'a konuştu. Olayın Roman ve Bulgarlar arasında geçtiğini ve adli bir kavganın aşırı sağcı gruplar nedeniyle hassas noktalara ulaştığını söyleyen Ergani, olayların yakında yatışmasını beklediklerini ifade etti. Ergani, yetkililerin ülke içi huzuru sağlamak için elinden geleni yaptığını söyledi.

HASTANEDE AYRIMCILIK

Bulgar kürekçiler ve Romanlar arasında çıkan tartışma sonrası Bulgarların Romanlar'a saldırmasıyla çok sayıda genç yaralanmıştı. Görgü tanıkları gençlerin ambulanslarla hastaneye götürüldüğü ancak doktorların hastalarla ilgilenmediğini söyledi. Tutukluluğu süren 9 kişinin ise bugün Filibe şehir mahkemesinde duruşması var.