Bütün çocukların elinde bu hamur var! Slime zararlı mı?

ZIP zıp hamuru olarak da bilinen Slime’ı çocuklar ellerinden düşürmüyor. Peki bu hamurun içinde neler var, bu içerik çocuklar için zararlı olabilir mi? Adli Bilimciler Derneği Terör İncelemeleri Komisyon Başkanı Borga Sezer’in çocukların son gündemde en çok sevdiği oyun arkadaşlarından Zıp Zıp hamurlarının kimsayal içerikleri nedeniyle bağımlılık yaptığını ve zehirli etkilerinin olduğunu öne sürdü.

Borga Sezer, hamurların internette nasıl hazırlandığının çok sayıda tarifi olduğunu, içinde boraks (suda ve sıcakta çözünen, yoğunlaşmış bir borik asitten türeyen sodyum tuzu) ve uçucu özellikte yapıştırıcılar bulunduğunu belirtti. Sezer, “Eskiden kokulu silgi ya da eline yapıştırıcı bulaştırıp koklayan öğrencilerin yerini bu hamurları koklayan öğrenciler aldı. Maalesef bu hamurun yaratıcılığı geliştirdiğini ve eğlenceli olduğunu düşünen eğitici ve ebeveynler bile var. Çocuklar farkında olmadan bu kimyasal karışımı yüz, göz ve ağızlarına sürüyorlar” diye konuştu.



ÇOCUKLARIMIZI KORUMALIYIZ

Borga Sezer bunun hukuki alt yapısının zaten var olduğunu ileri sürerek sözlerine devam etti “Sağlık Bakanlığı ‘nın yaptığı yasal düzenlemelerle zaten okullarda uçucu madde içeren yapıştırıcıların kullanılması yasaklandı. 18 yaşından küçüklere uçucu madde içeren yapıştırıcıların satışı da engellendi ve aksi durumlar için cezai yaptırımlar getirildi. Bu düzenlemeler çocukları bağımlılık yapan maddelerden uzak tutmak amacıyla alındı. Çocuklarımızı korumak için yetkililerden yardım istiyoruz”



SORUN MERDİVENALTI ÜRETİCİLER

Konuyla ilgili konuşan Adli Bilimciler Derneği Genel Başkanı Prof.Dr. Hamit Hancı, Zıp Zıp hamurunun sadece kırtasiyelerde satılmadığı internetteki tariflere göre evlerde de yapıldığını söyleyerek ekledi “Zıp zıp hamuru 1920’lere dayanan bir icat. Aslında Slime, Amerika'lı bir oyuncak şirketi tarafından üretilen oyun hamurudur. Slime maddesinin yapısı yarı yapışkan- yarı akışkandır. 1976 yılında üretilmiştir. Sorun Slime ismi kullanılarak merdiven altı ya da evlerde üretilen tutkal, su, boraks birleşimiyle elde edilen, hamurumsu bir eğlence aracıdır”



BORAKS ÇOCUKLARI NASIL ETKİLİYOR?

Hancı boraks, gıda boyası, zamk ya da tutkal, sim ile hazırlanan bu hamurun içine bazen de oje, traş köpüğü ve traş losyonu katıldığını söyleyerek, “Yapıştırıcılar kırtasiyelerden, boraks ise eczanelerden rahatlıkla temin edilebilmektedir. Toksik/Zehirli etkileri, Bağımlılık Yapıcı Etkileri, Allerjik Etkileri nedeniyle zarar verebilir” dedi. Hancı, boraksın yapısal olarak oksijen, su, sodyum ve bor elementlerinin birleşiminden oluştuğunu, iyi bir dezenfektan ve antiseptik olduğunu, deriden emilebileceğini, fazla solunduğunda akciğerlere zarar verebileceğini, solunum yolu enfeksiyonları ve astım oluşturabileceği, alerjilerinin sık görüldüğünü, eczanede satılan bu maddenin kullanma kılavuzlarında eldivensiz dokunmanın zararlı olduğu ve çocuklardan uzak tutulmasının gerektiğini söyledi. Hancı, “Özellikle uçucu içeren yapıştırıcılarda en büyük tehlike, bağımlılık geliştirme riski. Bu maddeleri kullananlar daha sonra diğer bağımlılık yapıcı maddelere geçebilmektedir. Ayrıca, uçucu madde koklaması ve soluması sonucunda beyin, kalp, karaciğer, akciğer ve böbrek fonksiyonlarını bozar. Kullanım sonucu ani ölümün en büyük nedeni kalp atımlarındaki düzensizliktir. Ne olursa olsun hiç unutulmaması gereken şey bu maddeleri koklamanın, kısa sürelide olsa, sağlığa zararlı etkilerinin çok olduğudur” dedi. Gelen itirazlardan birinin kullanılan yapıştırıcıların su bazlı yapıştırıcılar olduğunun söylenmesi olduğunu belirten Hancı “Su bazlı da olsa bu yapıştırıcılar/kimyasallar oynamak için değildir. Amacı dışında uzun süreli ve direk temasla kullanılmaları sağlığa zararlıdır” diye sözlerine ekledi.











