Bunu yapan vergi ödemeyecek!

BU gelirin durumuna göre de, vergi borcunuz oluşacak. Bu beyannameleri internetten de vermek mümkün. Ancak kira gelir vergisinde çok önemli istisnalar var. konutla ilgili birçok gideri bu gelirden düşebiliyorsunuz.

3 BİN 800 LİRAYA KADAR OLANLAR...

Yine 3.800 liraya kadar olan gelirlerinizin de vergisini vermiyorsunuz. Elde ettiğiniz gelir bu rakama ulaşmıyorsa vergi alınmıyor. Bu rakamdan fazla ise 3.800 lira düşüldükten sonra ortaya çıkan rakam üzerinden verginizi veriyorsunuz.

İKİ YÖNTEM VAR

Kira gelir vergisi beyannamesinde iki yöntem bulunuyor. Bunlardan birisi götürü gider indirimi ve diğeri de gerçek gider indirimi. Eğer götürü gider indirimini seçerseniz, gelirinizden 3.800 lira indirildikten sonra kalan tutardan yüzde 25'lik daha indirim uygulanıyor.

HİÇ VERGİ DE ÖDEMEYEBİLİRSİNİZ

Eğer gerçek gider indirimi seçilirse, bu kez yine 3.800 liralık istisna tutarı düştükten sonra kalan kısımdan yaptığınız giderleri indirebiliyorsunuz. Bazı durumlarda bu indirimler sayesinde hiç vergi de ödemeyebilirsiniz.

FAİZLERİ VERGİDEN DÜŞEBİLİYORSUNUZ

Yine evini kiraya verip kendisi başka bir evde kirada oturanlar da gerçek gider indirimi yöntemini seçerek hiç vergi ödemeyebilir. Yine evini krediyle alanlar bu yöntemi seçerlerse, ödedikleri faizleri vergiden düşebiliyor.

İŞTE BU YÖNTEMDE DÜŞÜLEBİLECEK GİDERLERDEN BAZILARI

Aydınlatma, ısıtma, su ve asansör, idare, sigorta giderleri,

Aldığınız konut kredisi borçlarının faizleri,

Emlak vergisi, resim, harç ve şerefiyeler,

Evin satın alma tarihinden itibaren 5 yıl süreyle bedelinin yüzde 5'i,

Ödenen kiralar, amortismanlar,

Onarım giderleri ile bakım ve idame giderleri.

ÖRNEK HESAPLAMA:

Mükellef A, sahibi olduğu konutu 2016 yılında kiraya vererek 32 bin lira gelir elde etti. Bu mükellef konut için 8 bin liralık da harcama yapmıştır.

Vergiye tabi hasılat= 32.000- 3.800 = 28.200 TL

İndirilebilecek giderler= (8.000x28.200)/32.000 = 7.050 TL

Vergiye tabi gelir= 28.200- 7.050 = 21.150 TL

BEDELSİZ VERİLEN EVLER

Eğer evinizi bedel almadan birisinin kullanımına sunmuşsanız, yine vergi vermeniz gerekiyor.

Bu kez vergi için emsal kira bedeli bulunuyor. Emsal kira bedelinin olmadığı hallerde bu rakam konutun emlak vergisi değerinin yüzde 5'i oluyor.

ÖZEL DURUMDA DA VERGİ ÖDENMİYOR

Örneğin 300 bin lira bedeli olan bir evi arkadaşınıza para almadan kiralamışsanız sizin kira bedeliniz 300.000X%5= 15.000 TL olacaktır. Ev sahibi sadece korumak maksadıyla birisine evini bırakmışsa ya da anne baba çocuklarının kullanımına sunmuşsa o zaman kira gelir vergisi alınmıyor.