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Bulgaristan Türklerin oy kullanmalarını engellemek için 

Bulgaristan'ın, Türklerin oy kullanmalarını engellemek için "Kiril alfabesi" ile sandık kurulu huzurunda dilekçe yazmalarını mecburi hale getirmesi tepkiye sebep oldu

Bulgaristan Türklerin oy kullanmalarını engellemek için 

Bulgaristan'ın, Türklerin oy kullanmalarını engellemek için "Kiril alfabesi" ile sandık kurulu huzurunda dilekçe yazmalarını mecburi hale getirmesi tepkiye sebep oldu

25 Mart 2017 Cumartesi 17:10
Bulgaristan Türklerin oy kullanmalarını engellemek için 
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BULGARİSTANLI milletvekili seçimleri için Türkiye'de oy kullanacak çifte vatandaşlara, sandık kurulu huzurunda Kiril alfabesiyle hiç kimseden yardım almadan dilekçe yazma mecburiyeti getirildi. Sandık başında yazılması gereken dilekçeleri Kril alfabesini bilmeyen soydaşlar dolduramayacağı için oy kullanamayacak. Daha evvel Türkiye genelinde 141 sandıkta gerçekleştirilen Bulgaristan seçimleri bu yıl Bulgaristan’ın dayatmaları sebebiyle 35 sandığı düşürüldü. Türkiye genelinde 500 bin Bulgaristan seçmeninin olduğu Türkiye'de bu durum tepkiye sebep oldu.
Balkan Göçmenleri Kültür ve Dayanışma Derneği Genel Başkanı Prof. Dr. Yüksel Özkan, “Yarın Bulgaristan'da parlamento seçimleri yapılacak. Bu doğrultuda Bulgaristan’da olduğu gibi Türkiye’de de sandıklar açılacak. Bulgaristan vatandaşlığı bulunan Türkler Türkiye’de oy kullanma hakkına sahipler. Seçimlerde şöyle sıkıntılar var. Geçmişte parlamento ve cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Türkiye genelinde sandık sayısı 141 iken, bu sayı 35 sandığa düşürüldü. Bursa’da bu sayı ise 41 sandıktan 8 sandığa düşürüldü. Bu kasten yapıldı. Vatandaşlarımızın oy kullanma hakkını engellemek için yapılan bir uygulama. Biz bunu şiddetle protesto ediyoruz” dedi.

“Bulgaristan’dan Kiril oyunu”

Bu seçimlerde en büyük sıkıntının, çifte vatandaşların Kiril alfabesiyle oy kullanma taleplerini beyan eden bir dilekçe dolduracak olmaları olduğunu ifade eden Özkan, “Bu dilekçeleri eskiden Kiril alfabesini bilmeyenler sandık dışında doldururken dernek olarak biz destek veriyorduk. Fakat bu seçimlerde Bulgaristan bunu yasakladı. Bu insanların ana dili Türkçe. Çoğu Kril alfabesini bilmiyor. Kiril alfabesiyle dilekçelerini sandık kurulunun önünde doldurmaları isteniyor. Türkiye’de yaşayan Bulgaristan vatandaşlarının özellikle genç olanları bu alfabeyi bilmiyor. Bulgaristan, Türklerin oy kullanmalarını engellemek için böyle bir uygulamaya gidiyor. Bu uygulama demokrasiyle hiç bağdaşmıyor. Avrupa Birliği üyesi olan Bulgaristan parlamentosunun aldığı bu kararları şaşkınlıkla izliyoruz. Ben Türkiye’deki vatandaşlarımızı sandığa gitmeye ve sağduyulu olmaya davet ediyorum. Oy kullanma işlemleri 07:00’de akşam 20:00’ye kadar devam edecek. Vatandaşlarımız gerekirse 8 saat sandıkların başında beklesin. Hiç taşkınlık çıkarmadan oyunu kullansın. Böylece tepkilerini göstersin” dedi.

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Anahtar Kelimeler:
BulgaristanTürkiye
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