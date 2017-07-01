Bugün Deniz Bayramı

1 TEMMUZ 1923 tarihinde yürürlüğe konulan, '815 sayılı Kabotaj Kanunu' ile Türk limanları arasında ticaret yapma hakkının Türk bayraklı gemilerle Türk vatandaşlarına verilmesinin ardından Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün direktifleriyle 1 Temmuz günü kutlanan ‘Denizcilik ve Kabotaj Bayramı’nın 91'inci yıl dönümü, Alanya'da çeşitli etkinliklerle kutlanacak.

ETKİNLİKLER İSKELEDE YAPILACAK

'Denizcilik ve Kabotaj Bayramı' kutlamaları bugün iskeledeki Atatürk Anıtı önünde saat 17.00'de başlayacak.

Alanya Liman Başkanlığı'nca Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başlayacak olan etkinlikler, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam edecek. Alanya Liman Başkan Vekili Mustafa Akdoğan tarafından günün anlam ve önemini belirten konuşmanın ardından Alanya Kaymakamı Mustafa Harputlu, deniz şehitleri için denize çelenk bırakacak.

ÇEŞİTLİ GÖSTERİLER SUNULACAK

'Denizcilik ve Kabotaj Bayramı' etkinlikleri çerçevesinde su sporları gösterileri, yüzme ve yağlı direkten bayrak alma yarışmaları yapılacak. Yarışlar sonunda dereceye girenlerin ödülleri verilecek. Daha sonra kutlamalara katılanlar için saat 19.00’da tekne gezisi gerçekleştirilecek.