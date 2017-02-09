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Bu şartları karşılayanlar çift maaş alacaklar 

Sigortalılık statüsü farklı ve eş veya anne-babanın ikisi de 1 Ekim 2008 tarihinden önce ölmüşse iki maaş bağlanacak. İşte SGK'dan çift maaş alabilecek kişiler

Bu şartları karşılayanlar çift maaş alacaklar 

Sigortalılık statüsü farklı ve eş veya anne-babanın ikisi de 1 Ekim 2008 tarihinden önce ölmüşse iki maaş bağlanacak. İşte SGK'dan çift maaş alabilecek kişiler

09 Şubat 2017 Perşembe 12:13
Bu şartları karşılayanlar çift maaş alacaklar 
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DUL ve yetim kadınların çift maaş alma şartı ölen kişinin SGK'dan emekli olma statüsüne göre değişiyor. Yapılan değişiklikle ölen anne/ babasının ya da eşinin maaşını almak isteyen kadınlar için 1 Ekim 2008 önemli bir kriter oldu. sigortalılık statüsü farklı ve eş veya anne-babanın ikisi de 1 Ekim 2008 tarihinden önce ölmüşse iki maaş bağlanacak. Star Gazetesi köşe yazarı Resul Kurt, kimlerin çift maaş alabileceğini bugün köşesine taşıdı. İşte o yazı: 

Geçmişten gelen norm ve standart ayrılığı bugün için giderilmiş olsa da geçmişten gelen haklar korunduğu için hala bir eşitsizlik söz konusu. Günümüzde var olan bu eşitsizlik en çok ölüm aylıklarında kendini göstermekte.

Çünkü, vefat eden sigortalının hak sahiplerine maaş bağlanması aşamasında ölümün gerçekleştiği tarihteki yasalar referans alınıyor. Bunun sonucunda hak sahibi dul ve yetimler ölüm tarihine göre ya tek maaş ya da her iki maaşı da alma imkanına sahip oluyor. Ölen eşin ve anne-babanın sigorta statüsü aynı ise iki maaş değil tercih edilen maaş yani tek bir maaş ödeniyor. Yani eşi SSK, babası SSK veya eşi BAĞ-KUR babası BAĞ-KUR veyahut eşi Emekli Sandığı, babası Emekli Sandığı sigortalısı olan dul-yetim kadınlar tek maaş alabiliyor.

Ancak ölen eşin ve ölen anne-babanın sigorta statüsü farklı ise bu kez ölüm tarihlerine göre iki maaş veya tek maaş ödenmesi söz konusu olabiliyor. Sigortalılık statüsü farklı ve eş ve anne-babanın ikisi de 1 Ekim 2008 tarihinden önce ölmüşse iki maaş bağlanıyor.

Eş ve anne-babadan biri 1 Ekim 2008'den önce diğeri 1 Ekim 2008'den sonra ölmüşse yine iki maaş var. Eğer, iki ölüm de 1 Ekim 2008'den sonra ise sadece bir maaş ödenir. Ancak ölümlerin ikisi de 1 Ekim 2008 sonrası olsa bile sigorta statüsü farklı olması koşuluyla istisnai olarak memur kızı veya memur eşi iki maaş alabilmekte.

Örnek verecek olursak eşi memur emeklisi, babası SSK veya BAĞ-KUR emeklisi olan kadınlar için eşin ve babanın ölüm tarihinin önemi yok. Her halde iki maaş alma hakları var.

İşte star Gazetesi'nde yer alan yazıda kimlerin çift maaş alabileceğini özetleyen tablo:

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Son Güncelleme: 09.02.2017 12:16
Anahtar Kelimeler:
Emekli SandığıStar GazetesiSigortaMemurBugünStarSGKSSKMaaşDul Ve Yetim Kadınçift Maaş
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