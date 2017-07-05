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Denizli’nin Sarayköy ilçesinde LPG tankerinin patladığı zincirleme trafik kazası bir aileyi de parçaladı. Korkunç olayda TIR ve tankerin şoförlerinin yanı sıra Fransa'dan Denizli'ye tatile gelen İbrahim ve Gülser Şama çiftinin 3 çocuğundan 13 yaşındaki Zeynep Şama ve 7 yaşındaki Efe Şama da yaşamını yitirdi. Olayda ölen 4 kişinin cesetleri ve toplanan doku parçalarının tamamı, İzmir Adli Tıp Kurumu’na gönderildi. Vücut bütünlüğü korunan ancak bedenleri yanan 2 araç sürücüsü ile çocukların olduğu sanılan vücut parçalarının incelenmesiyle, ölenlerin kimlikleri DNA testi sonucu belirlenecek

Bu mutlululuk fotoğraflarda kaldı

Denizli’nin Sarayköy ilçesinde LPG tankerinin patladığı zincirleme trafik kazası bir aileyi de parçaladı. Korkunç olayda TIR ve tankerin şoförlerinin yanı sıra Fransa'dan Denizli'ye tatile gelen İbrahim ve Gülser Şama çiftinin 3 çocuğundan 13 yaşındaki Zeynep Şama ve 7 yaşındaki Efe Şama da yaşamını yitirdi. Olayda ölen 4 kişinin cesetleri ve toplanan doku parçalarının tamamı, İzmir Adli Tıp Kurumu’na gönderildi. Vücut bütünlüğü korunan ancak bedenleri yanan 2 araç sürücüsü ile çocukların olduğu sanılan vücut parçalarının incelenmesiyle, ölenlerin kimlikleri DNA testi sonucu belirlenecek

05 Temmuz 2017 Çarşamba 15:39
Bu mutlululuk fotoğraflarda kaldı
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KAZA, dün saat 01.00 sıralarında, Denizli- İzmir Karayolu Sarayköy İlçesi çıkışında meydana geldi. Aydın’dan Denizli yönüne giden 38 yaşındaki Melih Diğrek yönetimindeki 45 AY 241 plakalı LPG tankeri, önce önünde seyreden 42 yaşındaki İbrahim Şama yönetimindeki CD 259 JP yabancı plakalı cipe arkadan çarptı. Ardından Sarayköy’den gelip orman yangınına müdahale için iş makinesi taşıyan, Denizli Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü’ne (DESKİ) ait, evli ve iki çocuk babası 41 yaşındaki Hüseyin Avcı yönetimindeki 20 YS 346 plakalı TIR’la çarpıştı.

ORTALIK SAVAŞ ALANINA DÖNDÜ

Alev alan LPG tankerinin büyük bir gürültüyle patladığı kazada TIR şoförü Hüseyin Avcı, tanker şoförü Melih Diğrek, cip sürücüsü İbrahim Şama’nın çocukları 13 yaşındaki Zeynep Şama ve 7 yaşındaki Efe Şama öldü.Cipten dışarı çıkmayı başaran sürücü İbrahim Şama, eşi 38 yaşındaki Gülser Şama, oğlu 15 yaşındaki Hüseyin Görkem Şama, TIR’da yüklü olan dozerin operatörü Zafer Demir ile aralarında yangına müdahale etmek isteyen itfaiye görevlileri ile o sırada çevrede bulunanların yer aldığı toplam 12 kişi yaralandı.Şama ailesinin, Fransa’dan izinlerini geçirmek üzere geldikleri Türkiye’de, gitmeyi planladıkları Denizli merkeze bağlı Zeytinköy Mahallesi’ne 30 kilometre kala kazaya karıştıkları anlaşıldı.

ANNEDEN KAN ÖRNEĞİ ALINDI

Vücut bütünlüğü bozulmayan, ancak yanarak yaşamlarını yitiren TIR ve tanker şoförlerinin cesetleri ile, ölen iki çocuğa ait olan vücut parçaları, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Sarayköy Cumhuriyet Savcılığı’nın yürüttüğü soruşturmada, ölenlerin kimliklerinin DNA testi sonucu belirleneceği kaydedildi. Sürücüler Melih Diğrek ve Hüseyin Avcı’nın kimlik tespitlerinin daha kısa sürede tamamlanmasının beklendiği kaydedildi. Denizli’de özel bir hastanede tedavi gören anne Gülser Şama’dan, karşılaştırma yapmak üzere DNA testi için kan örneği alındı.

YARALILAR HASTANEDE

Kaza sırasında TIR’da bulunan, iş makinesinin operatörü, Denizli Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü’nde görevli Zafer Demir’in vücudunda ağır yanıklar olduğu için ambulans uçakla kaldırıldığı İstanbul Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde, aynı şekilde vücudunda yanıklar olan cip sürücüsü İbrahim Şama’nın da, İzmir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yanık Merkezi’nde tedavilerine devam edildiği belirtildi. Denizli’de özel bir hastanede annesiyle birlikte tedavi gören Hüseyin Görkem Şama’nın da belinde kırık olduğu için ameliyat edileceği öğrenildi.Sarayköy Cumhuriyet Başsavcılığı kazayla ilgili adli soruşturmayı sürdürürken, İzmir Adli Tıp Kurumu’ndaki cenazeler, kimlikleri tespit edildikten sonra yakınlarına teslim edilecek.

5 YIL ÖNCE ANNE ACISINI YAŞAMIŞ

Gurbetci bir ailenin oğlu olan İbrahim Şama’nın, Denizli merkezdeki Zeytinköy’de 5 yıl önce aldığı evinde annesini ve babasını sobadan zehirlendiği ortaya çıktı. 2012’deki olayda; Zeytinköy 4089 Sokak’taki evde İbrahim Şama’nın annesi Zeynep Şama ve babası Hüseyin Şama’nın sobadan zehirlendiği belirtildi. Anne Zeynep Şama’nın olay yerinde yaşamını yitirdiği, baba Hüseyin Şama’nın ise Pamukkale Üniversitesi Hastanesi’nde tedavi gördükten sonra taburcu edildiği, 9 ay sonra ise yaşlılığa bağlı nedenlerden öldüğü öğrenildi.

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