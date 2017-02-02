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Bu köyde yaşamak cesaret ister

Okulu, camisi ve asfalt yolu olmayan 4 haneli, 12 erkek 2 kadın olmak üzere 14 kişinin yaşadığı köyde çamaşır makinesi, bulaşık makinesi ve şofben bulunmuyor.

Bu köyde yaşamak cesaret ister

Okulu, camisi ve asfalt yolu olmayan 4 haneli, 12 erkek 2 kadın olmak üzere 14 kişinin yaşadığı köyde çamaşır makinesi, bulaşık makinesi ve şofben bulunmuyor.

02 Şubat 2017 Perşembe 13:53
Bu köyde yaşamak cesaret ister
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EDİRNE'NİN en güneyinde Yunanistan sınırında bulunan Çandır köyünde 14 kişi yaşıyor. 11 seçmeni bulunan Çandır Köyü Muhtarı Mehmet Öztürk, köyün tarihinde asfalt yol ve Çeşme suyuyla hiç tanışmadığını, sadece kendi evinin bahçesinde bir çeşme bulunduğunu, onun da çalışmadığını söyledi. Yıllar önce çeşmeye su getirme çalışmaları yapıldığını fakat başarısız olduğunu söyleyen köylüler ise, evlerinde çeşme olmaması sebebiyle çamaşır makinesi, bulaşık makinesi ve şofben de kullanamadıklarını dile getirdi.

ASFALT YOLU OLMAYAN KÖYDE OKUL VE CAMİ DE BULUNMUYOR

Temel geçim kaynağı hayvancılık olan köyde, yüksek rakımda bulunması sebebiyle kışın sert geçtiği, zeminde hala kar bulunduğu, bu sebeple hayat şartlarının oldukça güç olduğu belirtildi. Köylüler, asfalt yolu olmayan köylerinde okul ve cami de bulunmadığını söyledi.

"ŞOFBENLE BANYO YAPMA ŞANSIMIZ OLMADI"

Köylerinde hiç çeşme suyu akmadığını belirten 60 yaşındaki Münir Öztürk, "Şu anda köyümüzde çeşmelerimizden su akmıyor. Kuyudan su çekiyoruz. Şebeke suyu olmadığı için hanımlarımıza çamaşır suyunu kuyudan çekip getiriyoruz. Bugüne kadar hiç şebeke suyumuz olmadı. Muhtarımız dilekçe verdi ama su getiren olmadı. Evimizde ne çamaşır makinesi ne bulaşık makinesi ne de şofben var. Şimdiye kadar şofbenle banyo yapma şansımız olmadı. Elimiz dahi kuyu suyuyla yıkıyoruz. İçme suyumuzda kuyudan" dedi.

"YOLUMUZU NE GELEN OLDU NE YAPAN"

Yolla ilgili problemlerinin çok büyük olduğunu belirten muhtar Öztürk, "Yolumuz çamur içinde, büyük büyük taşlar var. Ben arabamın altını vurdum, tamir için 900 lira para harcadım. Enez Kaymakamlığına 2-3 defa dilekçe verdim. En son iki ay önce Edirne İl Özel İdaresine gittim. Yol Şube Müdürlüğüne dilekçe verdim. Ne gelen oldu ne yapan oldu ne de dilekçeme cevap geldi" ifadelerini kullandı.

"TENEKEDE SU ISITIP DUŞ ALIYORUZ"

Köy halkının zor durumda olduğunu ifade eden 50 yaşındaki Çandır Köyü Muhtarı Mehmet Öztürk, "Köyde şebeke suyu yok. Evlerimizde çeşmeden hiç su akmadı. Kuyu suyu kullanıyoruz. Çamaşır makinesi kullanamıyoruz. Şebeke suyumuz hiç olmadı. Kuyudan su çekip tenekede ısıtıp duş alıyoruz. Yıl 2017 oldu biz hala tenekede su ısıtıp banyo yapıyoruz" şeklinde konuştu.

"BAŞKA BİR KÖYDE DUŞ ALIYORUM"

Köyün en genci 15 yaşındaki Ülkühan Öztürk, tenekede su ısıtıp banyo yapmanın zor olduğunu kaydederek, "Bizim için zor oluyor. Bu köyde duş alamıyorum. Başka bir köyde duş alıyorum şofbende ara sıra" dedi.

Köyde yaşayan Musa Öztürk ise, "Sularımız akmıyor. Şişelerle su taşıyoruz. Köyümüzde cami yok. Bilmem yaparlar mı?" diye konuştu.

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Anahtar Kelimeler:
KöyEdirneEnezÇandırÇeşmeYunanistan
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