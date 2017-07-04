Bu kazayı görenler gözlerine inanamadı

EDİNİLEN bilgilere göre, D-100 karayolu Ormanköy ışıklarında meydana gelen trafik kazasında, Adapazarı’ndan Hendek istikametine gitmekte olan LPG yüklü 81 FL 158 plakalı TIR, Türkormanköy istikametinden Akyazı istikametine geçiş yapan Kadir Arabacı yönetimindeki 54 HV 553 plakalı sebze yüklü kamyonetle çarpıştı.Çarpışma sonrası savrulan kamyonet refüje vurarak o esnada trafik ışıklarında bekleyen otomobilin üzerine çıktı. Otomobilde bulunanlar yara almadan kurtulurken, kamyonet içerisinde sıkışan sürücü Kadir Arabacı Sakarya Büyük Belediyesi Akyazı kurtarma ekiplerince çıkartılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Akyazı İlçe Devlet Hastanesine kaldırılan Kadir Arabacı yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirirken, jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı. Kamyonetin üzerine çıktığı otomobilde bulunanlar kazadan yara almadan kurtuldu.
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