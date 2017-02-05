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Bu fırsat kaçmaz

Beyaz eşya ve mobilya sektöründe yapılan ÖTV ve KDV indirimleriyle hareketlenmeye başlayan piyasada Sadullahoğlu Arçelik Mağazası müşterilerine iki kişilik her şey dahil bir kulüp otelde yaz tatili hediye ediyor

Bu fırsat kaçmaz

Beyaz eşya ve mobilya sektöründe yapılan ÖTV ve KDV indirimleriyle hareketlenmeye başlayan piyasada Sadullahoğlu Arçelik Mağazası müşterilerine iki kişilik her şey dahil bir kulüp otelde yaz tatili hediye ediyor

05 Şubat 2017 Pazar 20:50
Bu fırsat kaçmaz
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SADULLAHOĞLU Arçelik Mağazası, müşterilerine eşsiz bir fırsat sunuyor. Sadullahoğlu Arçelik ve Alfemo'dan Şubat ayı boyunca 2 bin 500 TL ve üzeri alışveriş yapan müşterilere çekilişsiz kurasız iki kişilik her şey dahil bir kulüp otelde yaz tatili hediye edilecek. 25 Metrelik Yol'daki Cuma Pazarı dolmuş durağı çıkışı yanı ile Cumhuriyet Mahallesi'ndeki Alanya Orman İşletme Müdürlüğü yanındaki veya Mahmutlar Mahallesi'ndeki Yayla Yolu Mevlana Kavşağı'ndaki Sadullahoğlu Arçelik Mağazası'ndan 28 Şubat'a kadar 2 bin 500 TL ve üzerinde yapılan Arçelik ve Alfemo alışverişlerinde müşterilere çekilişsiz kurasız 2 kişi/1 gece her şey dahil konaklama hediye edilecek.
ÜÇ MAĞAZA DA KAMPANYAYA DAHİL
Beyaz eşya ve mobilya sektöründe yapılan ÖTV ve KDV indirimleriyle hareketlilik kazanması beklenen piyasada Sadullahoğlu ve Alfemo alışverişlerini yapan talihli müşteriler 5 Mayıs-20 Ekim tarihleri arasında istedikleri bir günde tatillerini belirleyebilecek. Tatil hediyesi kazanan müşteriler 1.411 yataklı 28 dönüm arazi üzerine kurulu, 3 havuz ve aquaparklı denize sıfır Green Garden Hotels'de keyifli bir tatil fırsatı elde edecek. İndirimli fiyatlardan herkesin yararlanabileceği Sadullahoğlu Arçelik'in kampanyasında fiyatlara hediye maliyeti yansıtılmıyor. Kampanyayla ilgili 25 Metrelik Yol'daki Cuma Pazarı üzeri Dolmuş Durağı çıkışındaki mağazanın (0242) 511 33 63-513 40 97, Alanya Orman İşletme Müdürlüğü binası yanındaki Alanya Showroom'un 515 17 17-515 28 04 veya Mahmutlar'da bulunan mağazanın 513 13 23 numaralı telefonlarından bilgiler alınabilir.

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Anahtar Kelimeler:
Beyaz EşyaMobilyaSadullahoğlu Arçelik Mağazası
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