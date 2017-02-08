BŞB’nin Alanya çözümleri neler

ÇEVREYOLUNDA köprülü kavşak çalışmaları ve Hal Projesi, 2017 yılının ilk ayında kazma vurulan yatırımlar oldu. Büyükşehrin ilçeye yönelik iddiası ise “2017 Alanya için yatırım yılı olacak” şeklindeydi. Yatırım planlamaları devam ederken halk otobüslerinin el değiştirmesi ve sahil büfelerinin kimler tarafından işletileceği konusu Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin Alanya’da çözmesi gereken önemli bir sorun haline geldi. Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin ilçeye yönelik hedefleri ve sorunların nasıl çözüleceği konusu Kanal A’da Haberin Manşeti’nde konuşulacak. Antalya Büyükşehir Belediyesi Alanya Koordinatörü Hüseyin Güney Perşembe akşam saat 20.00’de Haberin Manşeti’nde Gaye Coşkun’un sorularını yanıtlayacak. İsteyen izleyiciler Hüseyin Güney’e sorularını haberinmanseti@gmail.com adresinden ve sosyal medya hesaplarından iletebilecekler. Program www.kanalalanya.com adresinden ve facebook.cok/kanalalanya adresinden de canlı izlenebilecek.

